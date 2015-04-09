یادواره شهید صیاد شیرازی در شهرستان درگز برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، در مراسمی که روز پنجشنبه با حضور فرماندهان نظامی و مسئولان شهرستان درگز در محل مصلی الغدیر این شهرستان برگزار شد امام جمعه درگز گفت: شهید صیاد شیرازی نه تنها برای درگز بلکه برای کشور و نظام افتخاری بس عظیم است.

حجت الاسلام حسین ملکی اظهار داشت: این شهید والا مقام چهره ای مکتبی، متدین، مردمی، بادرایت، با بصیرت و ولایی را از خود به یادگار گذاشت.

وی بیان کرد: همچون شهرستان فریمان که یادواره ملی شهید مطهری و شهرستان کاشمر که یادواره ملی شهید مدرس را به صورت ملی برگزار می کنند ما نیز در نظر داریم تا یادواره شهید صیاد شیرازی را در شهرستان درگز به صورت ملی و در سطح کشور برگزار کنیم.

حجت الاسلام ملکی با بیان اینکه در قرآن کریم سه اصل تقوی، بصیرت و جهاد به عنوان رموز یک انسان موفق و ممتاز معرفی شده است افزود: شهید صیاد شیرازی در عرصه تقوا و خدامحوری، جهاد و مقاومت بسیار قدر و نیرومند بود و اکنون وظیفه ماست که بتوانیم خط بصیرت و ولایتمداری این شهید بزرگ را سرلوحه زندگی فردی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی خود قرار دهیم.

شهید صیاد شیرازی تاریخ ساز بود

مشاور استاندار خراسان رضوی نیز ظهر پنج شنبه در مراسم یادواره شهید سپهبد علی صیاد شیرازی که در محل مصلی الغدیر شهرستان درگز برگزار شد با اشاره به نقش انسان ها در دنیا اظهار کرد: در دنیا سه نوع از انسان ها وجود دارد، دسته اول افرادی هستند که روزی به دنیا خواهند آمد و بدون اینکه تاثیری بر زندگی دیگران داشته باشند از دنیا خواهند رفت و بود و نبودشان تفاوتی بر زندگی دیگران ندارد.

علی اصغر رشید با بیان اینکه دسته دوم افرادی هستند که تاثیر کمی در زندگی ها دارند و تنها تاریخ را می نگارند ادامه داد: دسته سومی از انسان ها افرادی هستند که تاریخ را می سازند، شاید عمرشان طولانی نباشد اما تاثیرشان به اندازه تاریخ است همانند شهید صیاد شیرازی که تاریخ ساز شدند.

وی در پایان افزود: شهید صیاد شیرازی زیاد حرف نمی زدند و فقط عمل می کردند و با خون خود عشق به ولایت را ثابت کردند.