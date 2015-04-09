هنر متعهدانه بهترین ابزار برای انتقال پیام انقلاب است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام عابدینی به مناسبت روز هنر انقلاب اسلامی در دیدار با جمعی از اعضای بسیج هنرمندان استان اظهارداشت: یاد و خاطره تمامی شهدای هنرمند بسیجی انقلاب اسلامی و خاطره شهید آوینی را گرامی می داریم و امیدواریم مسیر این شهدا مسیر شاخصی برای هنرمندان متعهد ما باشد.

وی گفت: شما هنرمندان می توانید آموزه های قرانی را در قالب هنر به کار ببرید تا بتوانید اثری ماندگار خلق کرده و استفاده از هنر را در قالب دینی نشان دهید.

نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه قزوین تصریح کرد: به هر میزان که هنرمندان بسیجی ما بتوانند در بخشهای مختلف با قرآن انس بیشتری برقرار کنند به همان میزان می توانند تاثیر آثار خود را بیشتر کرده و مخاطب بیشتری جلب کنند.

وی اضافه کرد: هنرمند بسیجی هنرمندی است که بتواند ملک را به ملکوت پیوند دهد تا هنر همیشه اثرگذار باشد.

امام جمعه قزوین خاطرنشان کرد: قران یکی از مصادیق مهم حکمت بوده و قرآن هم بارها در آیات نورانی خود به این موضوع اشاره کرده و بزرگترین عالم هستی توسط خدای متعال به صورت قران آفریده که نمونه آن را در تاریخ می توانیم به حضرت رسول اکرم (ص) حضرت فاطمه زهرا (س) و حضرت علی (ع) به عنوان نمونه انسانهای برجسته و متعالی هستند.

وی ادامه داد: شما هنرمندان این استان تلاش کنید تا بتوانید با آیات نورانی قران و انس بیشتری پیدا کنید تا این تکیه گاه بتواند منشاء کارهای موفقی باشد.

در ابتدای این دیدار امیری مقدم مسئول بسیج هنرمندان استان با ارائه گزارشی از برنامه های این سازمان گفت: در استان قزوین دو هزار نفر عضو سازمان بسیج هنرمندان هستند و11 انجمن نیز در بخشهای مختلف هنری مشغول فعالیت هستند.