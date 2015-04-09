البرزی ها به جشنواره سوم لاله های البرز دعوت شدند

به گزارش خبرنگار مهر، این جشنواره که در اولین ساعات آغازین کار خود، با استقبال نسبتا خوبی روبه رو شد، به مدت شش روز پذیرای علاقه مندان به گل و طبیعت و عکاسان است.

بازدید کنندگان می توانند از ساعت 8 صبح الی 21 بعدظهر برای بازدید و تفریح به باغ گلها مراجعه کنند.

طبق برنامه از پیش اعلام شده سازمان پارکها، همزمان با فرا رسیدن روز ولادت بانو فاطمه (س) و روز زن، جشن ویژه ای برپا می شود که فردا 21 فروردین ماه سال جاری از ساعت 10 صبح در محل باغ گلهای پارک شهید چمران برگزار شده و عموم شهروندان می توانند به طور رایگان در این جشن شرکت کنند.

این جشن همراه با اجرای برنامه های فرهنگی خواهد بود.

به گفته مدیرعامل سازما پارکها و فضای سبز شهرداری کرج جشنواره لاله ها با هدف استفاده از گل لاله در فضا و منظر شهری، ايجاد نشاط در روحيه مردم و نهادینه کردن فرهنگ توجه به گل و گياه برپا شده است.

طراحی ویژه و زیبای کاشت لاله و بنفشه کاری از ویژگی سومین جشنواره لاله ها ست و بیش از ۱۰۰ هزار پیاز لاله در رنگ وطرح گوناگون در این باغ روییده اند که حاصل کاشت پیازهای سال گذشته می باشند.

سومین جشنواره لاله ها در محل باغ گلهای پارک شهید چمران کرج به همت سازمان پارکها و فضای سبز شهرداری برگزار شده است.