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۲۰ فروردین ۱۳۹۴، ۱۴:۳۶

حجت الاسلام خاتمی:

عنوان شعار سال محک خوبی برای ولایتمداری است

عنوان شعار سال محک خوبی برای ولایتمداری است

زنجان- نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه زنجان شعار سال را محک خوبی برای ولایتمداری عنوان کردو گفت: افرادی که ادعای ولایتمداری دارند باید در عمل ولایتمداری خود را نشان دهند.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام علی خاتمی ظهر پنجشنبه در نخستین جلسه شورای اداری استان زنجان، به شعار نامگذاری شده از سوی مقام معظم رهبری اشاره کردو افزود: شعار سال نقشه راه برای مدیران است و باید چار چوب لازم برای تحقق این مهم را داشته باشیم.

وی اظهار داشت: مردم و مسئولین بر پیام مقام معظم رهبری که در حرم مطهر امام رضا (ع) فرمودند توجه داشته باشند و شعار و پیام ایشان را آویزه گوش قرار دهند  وافرادی که ادعای اطاعت از مقام معظم رهبری را دارند باید در تحقق شعار سال و در عمل با دولت همکاری کنند.  

حجت الاسلام خاتمی ادامه داد: شعار سال را محک خوبی رای ولایتمداری است و افرادی که ادعای ولایتمداری دارند باید در عمل ولایتمداری خود را نشان دهند.

نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه زنجان با اشاره به اینکه سال گذشته بسیار سخت بود افزود: بسیاری از مدیران این همه سختی ها سربلند بیرون آمدند و صادقانه به مردم خدمت کردند.

حجت الاسلام خاتمی تاکید کرد:امروز مدیران سربلند هستند چرا که به تکلیف خود عمل کرده و به مردم خدمت کردند.

وی ورود به فصل بهار را یک تنوع  عنوان کردو گفت: این فصل ساختن و آباد کردن ایرانی است که در تمام مقتضیات زمانی در مقابل فتنه های دشمن سربلند بیرون آماده است.

نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه زنجان تصریح کرد:فعالیت دیپلماسی کشور در عرصه بین المللی در شروع سال بسیار مهم بود و این موفقیت مرهون بازی خداوند، استقامت مردم و فرمایشات مدیرانه امام خامنه ای بوده است.

حجت الاسلام خاتمی گفت:دشمنان با تمام توان درصدد ضربه زند به ایران هستند ولی هرگز موفق نمی شوند.

وی افزود: ایران با ۶ کشور بزرگ و قدرتمند مذاکره کرد و با توکل بر خدا پیش رفت و آنچه که امروز به دست آمده حق مردم ایران بوده است.

کد مطلب 2529852

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