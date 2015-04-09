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۲۰ فروردین ۱۳۹۴، ۱۴:۴۷

قطع انگشتان شهروندان موصل توسط داعش دربرابر استفاده از موبایل

قطع انگشتان شهروندان موصل توسط داعش دربرابر استفاده از موبایل

تروریستهای داعش در شهر موصل عراق کسانی را که از تلفن همراه استفاده کنند را به قطع انگشتان دست تهدید کردند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سومریه نیوز، یک منبع محلی در استان نینوا اعلام کرد که تروریستهای داعش از هراس افشای اطلاعات این گروه تروریستی به خارج از شهر موصل دستور عدم استفاده از تلفن همراه و استفاده از تلفن ثابت به جای تلفن همراه را در شهر موصل صادر کردند.

بر اساس این گزارش تروریستهای داعش تاکنون انگشتان چهار نفر از ساکنان موصل را به دلیل استفاده از موبایل در میان انظار عمومی قطع کرده اند و تهدید کردند که از این پس هر کس از تلفن همراه استفاده کند دست وی را به طور کامل قطع خواهند کرد.

کد مطلب 2529859

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    نظرات

    • ضد داعش ۱۳:۰۶ - ۱۳۹۴/۰۴/۰۲
      1 0
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      خدا لعنتشون كنه..از حيوون پست تر و درنده تر و وحشي تر شدن
    • هیچ ۱۴:۳۶ - ۱۳۹۴/۰۴/۰۲
      1 0
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      کثافتای وحشی اینا حیوونن واز انسانیت بویی نبردنح

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