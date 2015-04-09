قطع انگشتان شهروندان موصل توسط داعش دربرابر استفاده از موبایل

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سومریه نیوز، یک منبع محلی در استان نینوا اعلام کرد که تروریستهای داعش از هراس افشای اطلاعات این گروه تروریستی به خارج از شهر موصل دستور عدم استفاده از تلفن همراه و استفاده از تلفن ثابت به جای تلفن همراه را در شهر موصل صادر کردند.

بر اساس این گزارش تروریستهای داعش تاکنون انگشتان چهار نفر از ساکنان موصل را به دلیل استفاده از موبایل در میان انظار عمومی قطع کرده اند و تهدید کردند که از این پس هر کس از تلفن همراه استفاده کند دست وی را به طور کامل قطع خواهند کرد.