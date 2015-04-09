عزت و اقتدار ایران اسلامی در گرو مجاهدت شهدا است

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله سید محمد شاهچراغی پیش از ظهر پنج شنبه در دیدار با خانواده دو شهید حسین و محسن ناظمیان و همچنین جانباز دفاع مقدس سید حسین جعفری چاشمی در منزل این عزیزان، ضمن تاکید بر اینکه رشادت های شهدای گرانقدر و ایثارگری های جانبازان باید به نحو مطلوب تبیین و معرفی شود، افزود: همه ما مدیون فداکاری ها و ایثارگری های ایشان هستیم و نباید از این امر لحظه ای غفلت کنیم.

وی خاطرنشان کرد: عزت و آبروی امروز ما در گرو مجاهدت ها، تلاشها و از خود گذشتگی های ایثارگران و خانواده معظم ایشان است.

استاندار سمنان هم در این دیدارها ضمن تاکید بر اینکه توجه به خانواده شهدا و ایثارگران در راس همه کارها است، گفت: اگر موفقیت و دستاوردی وجود دارد و کارها به پیش میرود به برکت خون شهدا است و همه ما مدیون ایشان هستیم و از خداوند میخواهیم که با تلاش و کوشش فراوان شرمنده شهدا و خانواده های آنان نباشیم.

محمد وکیلی از خانواده شهدا خواست همواره دعاگوی مقام معظم رهبری باشند که هر چه عزت و سربلندی برای اسلام و مسلمین وجود دارد به برکت رهنمودها و رهبریهای ایشان است و افزود: یکی از برنامه های مهم و اساسی رئیس جمهور سرکشی و دیدار با خانواده شهدا است که همواره و مستمر انجام می شود که بسیار ارزشمند و گرانقدر است.

وی افزود: در استان سمنان هم با محوریت و همراهی آیت الله شاهچراغی برنامه دیدار با خانواده شهدا خصوصا خانواده شهدا که کمتر سرکشی شده اند در برنامه های کاری است در این دیدارها برکات بزرگی نصیب مسئولان خواهد شد.

در این دیدار خانواده شهید حسین و محسن ناظمیان خاطراتی از دوران دفاع مقدس و شهادت این شهیدان را بازگو کردند.