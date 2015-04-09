برنامه ریزی جدی برای کاهش آلودگی هوای تبریز انجام شده است

به گزارش خبرنگار مهر، محمد ابراهیم رمضانی در جلسه بررسی برنامه ها حمل و نقل شهر تبریز در سال ۹۴ اظهار داشت: در برنامه سال ۹۴ بنا بر پیشنهادات معاونت ها و همچنین مناطق و سازمان های شهرداری قدم های مناسبی برای تحقق اهداف طرح جامع کاهش آلودگی هوای شهر تبریز برداشته ایم.

وی ادامه داد: با مدیریت شهردار تبریز در سال ۹۳ عملکرد شهرداری تبریز در راستای پیشبرد برنامه های تدوین شده صورت گرفته است.

رمضانی افزود: معاونت حمل و نقل و سازمان ترافیک شهرداری تبریز حضور پررنگی در تدوین برنامه سال ۹۴ شهرداری داشته است.

معاون برنامه ریزی و توسعه شهردار تبریز با اشاره به اینکه برای تدوین برنامه سال ۹۴ شهرداری تبریز هفت هزار ساعت نفر زمان صرف شده است، تصریح کرد: در بودجه سال ۹۴ شهر تبریز بر روی برنامه و شاخص ها تاکید شده است و اجرای تمامی پروژه ها در راستای برنامه و توجه به شاخص ها عملیاتی می شود.