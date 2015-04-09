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۲۰ فروردین ۱۳۹۴، ۱۵:۱۹

رمضانی:

برنامه ریزی جدی برای کاهش آلودگی هوای تبریز انجام شده است

برنامه ریزی جدی برای کاهش آلودگی هوای تبریز انجام شده است

تبریز- معاون برنامه ریزی و توسعه شهردار تبریز گفت: در برنامه سال ۹۴ شهرداری تبریز، قدم های مناسبی برای تحقق اهداف طرح جامع کاهش آلودگی هوای شهر تبریز برداشته شده است.

به گزارش خبرنگار مهر، محمد ابراهیم رمضانی در جلسه بررسی برنامه ها حمل و نقل شهر تبریز در سال ۹۴ اظهار داشت: در برنامه سال ۹۴ بنا بر پیشنهادات معاونت ها و همچنین مناطق و سازمان های شهرداری قدم های مناسبی برای تحقق اهداف طرح جامع کاهش آلودگی هوای شهر تبریز برداشته ایم.

وی ادامه داد: با مدیریت شهردار تبریز در سال ۹۳ عملکرد شهرداری تبریز در راستای پیشبرد برنامه های تدوین شده صورت گرفته است.

رمضانی افزود: معاونت حمل و نقل و سازمان ترافیک شهرداری تبریز حضور پررنگی در تدوین برنامه سال ۹۴ شهرداری داشته است.

معاون برنامه ریزی و توسعه شهردار تبریز با اشاره به اینکه برای تدوین برنامه سال ۹۴ شهرداری تبریز هفت هزار ساعت نفر زمان صرف شده است، تصریح کرد: در بودجه سال ۹۴ شهر تبریز بر روی برنامه و شاخص ها تاکید شده است و اجرای تمامی پروژه ها در راستای برنامه و توجه به شاخص ها عملیاتی می شود.

کد مطلب 2529875

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