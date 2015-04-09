همکاری ایران و پاکستان در زمینه امنیتی بویژه در مرزها افزایش یابد

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد جواد ظریف در دیدار با نواز شریف نخست وزیر پاکستان با تاکید بر افزایش همکاری های دو جانبه و همچنین حجم مبادلات تجاری به موضوع روابط دیرینه و عمیق در سطح دولت و مردم نیز اشاره نمود.

وی داعش، تروریسم و افراط گرایی را نگرانی مشترک دو کشور خواند و خاطر نشان نمود: همکاری در زمینه امنیتی بویژه در مرزها باید افزایش یابد و در همین رابطه تبادل هیات ها واطلاعات را بسیار مهم دانست و تقویت امنیت مرزهای مشترک را عامل افزايش تجارت بین استان های مرزی دو کشور ذكر كرد.

ظريف راه حل مورد نظر برای بحران یمن را آتش بس فوری، کمک رسانی بویژه مواد غذایی، دارویی و رسیدگی به بیماران عنوان نمود. ایشان گفتگوی یمنی – یمنی و تشکیل دولت فراگیر را تنها راه حل دانست که باید بر اساس واقع بینی تعیین گردد و عنوان نمود: پیش شرط ها نباید راه حل ها را به تعویق اندازد.

وزیر امور خارجه کشورمان گفت: آمادگی داریم از هر راه حل دیپلماتیک مبتنی بر گفتگو و مذاکره حمایت کنیم. وی همکاری کشورهای منطقه در این زمینه را مهم دانست.

نواز شریف نخست وزیر پاکستان در این دیدار اظهار داشت: تقویت روابط با جمهوری اسلامی ایران در همه زمینه ها عظم جدی ما است و ضمن تسلیت و ابراز همدردی بمناسبت حادثه اخیر مرزی که منجر به شهادت تعدادی از نیروهای مرزی ایران شده است، ابراز امیدواری نمود تا مکانیسم مناسبی برای پیشگیری از حوادث آینده بدست آید.

نخست وزیر پاکستان موفقیت اخیر در روند مذاکرات هسته ای در سویس را نیز تبریک گفت و با ابراز نگرانی نسبت به اوضاع یمن، بر ضرورت دستیابی به یک راه حل سیاسی از طریق گفتگو و مذاکره برای حل و فصل بحران یمن تاکید نمود.



