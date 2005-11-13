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۲۲ آبان ۱۳۸۴، ۱۹:۴۳

مسابقات واترپلو دسته اول قهرماني كشور - خرم آباد

رقابت نزديك تهران، خوزستان و لرستان براي كسب قهرماني

دومين روز ازمسابقات دسته اول واترپلو قهرماني كشور امروز با برگزاري 7 مسابقه دراستخر امام علي (ع) خرم آباد پيگيري شد.

به گزارش خبرگزاري " مهر"  درپايان روز دوم اين مسابقات تيمهاي لرستان الف، توابع تهران، خوزستان، تهران، يزد و آذربايجان غربي موفق به شكست حريفان شدند.  امروز ودرجريان مرحله سوم مسابقات مقدماتي لرستان الف 12- 7 مقابل يزد به پيروزي رسيد. توابع تهران 5 - 4 كرمانشاه را شكست داد.

خوزستان دريك رقابت سنگين ونزديك 9 - 8 زنجان را وادار به شكست كرد. تهران 8 - 5 همسايه خود كرج را مغلوب كرد. يزد 6- 4 از سد تيم پايگاه قهرماني تهران گذشت، آذربايجان غربي 11- 7 تيم دوم ميزبان لرستان" ب " را درخانه مجبوربه پذيرش شكست كرد و لرستان " الف" 11- 5 مقابل مركزي به پيروزي رسيد.

به اين ترتيب درحال حاضردرجدول رده بندي ودرگروه A تيمهاي تهران وتوابع تهران با سه پيروزي وبدون شكست درصدرجدول قرار دارند. درگروه B نيزخوزستان و لرستان" الف" بدون باخت به رقابت با ديگرتيمها ادامه مي دهند.

امشب ودرچارچوب اين رقابتها 6 مسابقه دراستخر امام علي (ع) خرم آباد برگزارمي شود ودرآخرين بازي دوتيم خوزستان و لرستان" الف " براي تعيين صدرنشين به مصاف هم مي روند.

لازم به ذكراست: مسابقات واترپلوي دسته اول كشوربا حضور 12 تيم دردوگروه دنبال مي شود، مرحله مقدماتي اين رقابتها تا 25 آبان ماه جاري ادامه خواهد داشت.

کد مطلب 252988

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