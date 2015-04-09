آغاز خرید تضمینی گندم در هرمزگان/لزوم احداث سیلو در استان

به گزارش خبرنگار مهر، مسعود دشوارگر بعدازظهر پنجشنبه در نشست مطبوعاتی که در سالن جلسات این اداره کل برگزار شد، با اعلام خبر آغاز خرید تضمینی گندم از کشاورزان هرمزگانی، بیان داشت: کار خرید تضمینی گندم ابتدا در منطقه بستک و پارسیان آغاز می شود و تمامی عوامل آمادگی بیش از پیش در مراکز خرید مستقر شده اند و پیش بینی تمهیدات لازم جهت تسهیل در امر خرید گندم کشاورزان صورت گرفته است.

دشوارگر عنوان کرد: اداره کل حمل و نقل پایانه ها، بانک کشاورزی، سازمان جهادکشاورزی، اتحادیه تعاون روستایی وشرکت حمل و نقل خلیج فارس در امر خرید و حمل و نقل گندم شرکت غله استان را همراهی خواهند کرد.

وی افزود: برای تسهیل و سهولت کار کشاورزان تعداد مراکز خرید از ۱۰ مرکز به ۱۵ مرکز افزایش یافته است. همچنین بهای خرید هر کیلو گندم دروم ۱۱ هزارذو ۸۸۰ ریال و هر کیلو گندم معمولی ۱۱ هزار و ۵۵۰ ریال خواهد بود.

دشوارگر در مورد نگرانی کشاورزان بابت پرداخت بهای خرید گندم ها از سوی بانک کشاورزی خاطرنشان کرد: بسیاری از کشاورزان نگران هستند که شاید بانک کشاورزان بهای خرید گندم ها را به عنوان بدهی کشاورزان برداشت کند اما با هماهنگی های صورت گرفته مقرر شد تا همگی پول بهای خرید گندم به کشاورزان پرداخت شود و موضوع بدهی کشاورزان به بانک کشاورزی به شکل دیگری حل شود.

وی با بیان اینکه ۹۰ درصد گندم تولیدی هرمزگان در حاجی آباد برداشت می شود، افزود: سال گذشته ۴۰ هزار تن گندم از کشاورزان خریداری شد و پیش بینی می شود در سال جاری ۴۸ هزار تن گندم تولید و خریداری شود.

دشوارگر در مورد نبود سلو در استان هرمزگان بیان داشت: متاسفانه استان هرمزگان فاقد سیلوی نگهداری گندم است و پیگیری ها برای جذب سرمایه گذار بخش خصوصی است. اگر در سالهای گذشته که امکان ارایه تسهیلات بانکی با بهره پایین تر بود این اقدام از سوی مسولان وقت صورت می گرفت امروز نگران نگهداری گندم های خریداری شده نبودیم.

وی عنوان کرد: گندم برداشت شده و خریداری شده جوابگوی نیاز مصرفی استان نیست و باید از محل واردات گندم و خریداری از استانهای همجوار مشکل مصرفی را حل کنیم، نیاز سالانه گندم استان ۲۱۶ هزار تن است.