شش اصل حاکم بر هندسه جدید قدرت

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار سیروس سجادیان اصول حاکم بر هندسه جدید قدرت در جهان را تشریح کرد و گفت: با توجه به فروپاشی بنیاد های فکری، ارزشی و اقتدار غرب در تحقق نظم جهانی و افول قدرت تک قطبی جهان در آینده نه چندان دورنظامی چند قطبی در جهان پدیدار خواهد شد و دولتها و حکومتهای روندگر، با خود نمایی، اقتدار خود را ترسیم می کنند که چگونه توانایی اداره امور نظم نوین جهانی در سطوح منطقه ای و یا بین الملی را دارند و در این میان، رقابت هایی در حداقل گفتمان سیاسی خواهند داشت.

وی ادامه داد: در این خصوص باید توان مدیریت بر اوضاع جهان فعلی که بیشترین التهابات سیاسی و ... را به دنبال دارد بررسی و مشخص شود که در کدام منطقه از جهان قرار دارد و کدام دولت حاکم توان و قدرت انجام چنین رسالت مهمی را می تواند به دوش کشد.

عضو مرکز مطالعات راهبردی ناجا افزود: تجربه افول هژمون و دیکتاتوری دوران دو قطبی و تک قطبی می تواند تجربه ای گرانبها برای مدعیانی باشد که تشخیص می دهند بدلیل ضعف در بنیاد های فکری، عقیدتی و ارزش های والای انسانی چگونه فروپاشی ها صورت می پذیرد.

سردار سجادیان بیان کرد: تبین استراتژی و تعیین اصول حاکم بر تدوین و تهیه سند راهبردی می تواند راهگشا و جایگاه هر حکومتی را در هندسه جدید قدرت مشخص کنند از این رو انجام هر کاری در نظام مهندسی افکار و عقاید تعیین ابعاد، مؤلفه ها، اصول و مبانی است که ضامن سلامت و موفقیت میشود. برای رسیدن به اهداف راهبردی باید اصولی تعیین و تبیین شود به همین دلیل برای ایجاد جایگاه مناسب در هندسه جدید قدرت رعایت شش اصل، الزامی به نظر میرسد.

وی یکی از این اصول را اصل استفاده از فرصت ها دانست و اظهار داشت: جایگاه آینده ایران اسلامی درهندسه جدید قدرت تابع مؤلفه‌ هایی همچون نخبگان، توده‌ها و حاکمان است، برای ایجاد جایگاه مناسب درهندسهِ جدید قدرت، باید شرایط موجود را مدیریت، ظرفیت‌ها و زیرساخت‌های لازم را فراهم و ازفرصت‌های ملی،منطقه ای و بین المللی برای خنثی سازی تهدیدات استفاده کرد.

وی گفت: با نگاه به ظرفیت‌ها، واقعیت‌ها، حقیقت ها و تجربه ای که نخبگان، سیاستمداران، مسئولین دفاعی– امنیتی، فرماندهان نظامی و انتظامی این مرز و بوم دارند با بهره گیری از مثلث قدرت (نخبگان، توده ها، سیاست) در جهت تأمین منافع بلند مدتِ جمهوری اسلامی ایران و جهان اسلام تلاش و جایگاه مناسبی را کسب کرد.

عضو مرکز مطالعات راهبردی ناجا یکی دیگر از اصول را اصل غافلگیری دانست و افزود: همانگونه که مقام معظم رهبری فرمودند"انقلاب اسلامی در عین اقتدار،مظلومیت شدیدی دارد. این مظلومیت همچون مظلومیت امیر المومنین علی(ع) است.با توجه به فرمایشات مقام معظم رهبری می توان دریافت که انقلاب اسلامی علاوه بر اینکه با دشمنان خارجی درگیر می باشد در درون نظام هم دچار چالشهایی است.

وی گفت: نشانه های آنهم افرادی که سهم خواهی و طلب پست و مقام، آنان را به جایی رساند که هم صدا با آمریکا و بیگانگان، ظلم‌های فراوانی را علیه جمهوری اسلامی ایران روا داشتند از این رو اختلافات و سوء تفاهم های آسیب زا می تواند منافع ملی را دچار تهدید وآسیب های جدی قرار دهد.

وی تاکید کرد: ما باید بدانیم که دشمن با ابزار وامکاناتی که در اختیار دارد تلاش میکند شرایطی را ایجاد کند تا ملت و مسئولین کشورمان را از مسائل سرنوشت ساز آینده دورکند به همین دلیل با توجه به توانایی‌های کشور از قبیل وجود نخبگان، توده ها، حکومت اسلامی، قدرت نرم فرهنگی، قدرت عظیم اقتصادی و همچنین قدرت بزرگ دفاعی- امنیتی که داریم اختلافات در عقاید سیاسی و...نباید مارا دچار غفلت راهبردی کنند.

سردار سجادیان افزود: اصل اشراف اطلاعاتی در هندسه جدید قدرت، تغییرات ایجاد شده در نظام تک قطبی، تغییر در جغرافیا نخواهد بود، ضمن اینکه نظم نوین آینده، جابجایی عناصرقدرت نیست، بلکه منطق وموقعیتی نوین خواهد داشت از این رو با برداشت های ساده و تعبیرهای نادرست فرصت ها را از دست ندهیم، تحلیل های نادرست و بررسی نشده می‌تواند مشکلات بزرگی را برای مملکت و نظام اسلامی بوجود آورد. وی اظهار داشت: در این خصوص باید با تهیه برآوردی صحیح و منطقی توان موجود در برابر تغییرات آتی در نظم نوین جهانی، پتانسیل ها و ظرفیت‌های ملی و منطقه ای را شناسایی و اهداف آینده را مشخص و با استفاده از فرصتها تغییراتی ایجاد کرد و منافع ملی را بر پایه حقایق و مبانی دین اسلام که در حال جهانی شدن است بنا کنیم.

عضو مرکز مطالعات راهبردی ناجا افزود: باید حوادثی را که امروز در منطقه رخ داده به درستی مورد تجزیه و تحلیل قرار دهیم،ساده اندیشی در مخاطرات و مبالغه در قدرت نباید ما را دچار غفلت راهبردی کند. باید با داشتن اشراف اطلاعاتی براى ایفاى نقش در هندسه جدید قدرت آماده و براى اینکه نقش‌ مؤثری داشته باشیم از همه‌ ظرفیّتها و توانایى‌هایى که در داخل و خارج از کشور داریم به خوبی استفاده کنیم.

سردار سجادیان در خصوص اصل اقتدار بیان کرد: در هندسه جدید قدرت باید قدرت هوشمند را کسب کرد، کسب قدرت هوشمند که برگرفته از قدرت سخت و نرم است و هوشمندانه عمل کردن است،لازمه ایجاد جایگاه ویژه در نظم نوین جهانی خواهد بوداین قدرت هوشمند است که با بکارگیری درعرصه های داخلی و خارجی میتواند اثر گذار باشد.

وی تاکید کرد: حفظ اقتدار جمهوری اسلامی ایران در حوزه قدرت سخت با داشتن توان دفاعی و امنیتی مطلوب، دانشمندان و صاحب نظران مؤثر درعرصه های گوناگون، منابع غنی اقتصادی، منابع انسانی کارآمد و جوان هر روز شاهد پیشرفت‌ است، از این رو با حمایت از نخبگان، استفاده بهینه از منابع انسانی، اجرای سیاست های اقتصاد مقاومتی و تقویت توان دفاعی – امنیتی، حفظ و تقویت این اقتدار پایدار خواهد ماند.

رئیس مرکز علمی کاربردی فرماندهی انتظامی فارس اظهار داشت: استفاده بهینه و مؤثر از قدرت نرم اسلام، جمهوری اسلامی به دلیل هویت و فرهنگ غنی اسلامی و بسیاری از مسائل من جمله مذهب و ارزش های اسلامی با دارا بودن قومیت های مختلف با بهره‌گیری از دیپلماسی اسلامی کارآمد توانسته موجب افزایش اقتدار ایران اسلامی در منطقه و جهان شود از این رو باید مؤلفه های قدرت نفوذ اسلام ناب محمدی(ص) را مشخص و به عنوان شاخص در برآوردها و ارزیابی اقدامات مورد توجه قرار داد.

وی بر ضرورت توجه به اصل تعامل و هماهنگی تاکید کرد و افزود: در معماری نظام آینده، نظامی چند قطبی وانعطاف پذیر خواهیم داشت که در واقع در این نظام چند قطبی منعطف، کشورها و قطب‌ها با تعامل و گفتگو مسائلشان را حل‌و‌فصل خواهند کرد. در نظام آینده تعامل است که تعیین کننده بسیاری از موضوعات فی مابین دولتها خواهد بود از این رو پیشرفت امور در گرو تعامل و هماهنگی است.