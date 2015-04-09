مادران و همسران شهدا در ساوجبلاغ تجلیل شدند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی فرمانداری ساوجبلاغ، فرماندار ساوجبلاغ در این مراسم که عصر امروز برگزار شد، با بیان اینکه انسان های بزرگ در دامن مادرانی پاک پرورش پیدا کرده و می کنند، اظهار داشت: مادران و همسران شهدا با رشادت و شجاعت تمام با تقدیم عزیزان خود برای پاسداری از ارزش‌های اسلامی و انقلابی نقش تاثیرگذار خود را به نمایش گذاشته و توانستند نقشی مهم در ایران اسلامی داشته باشند.

ابوالقاسم پالیز گیر افزود: بهترین تجلیل و خدمت به خانواده شهدا زنده نگه داشتن یاد و خاطره شهدا و حرکت در مسیر آرمان این عزیزان است.

وی افزود: علاوه بر جایگاه رفیع مادران شهدا، همسران این بزرگواران هم جایگاه ویژه ای دارند به گونه ای که در روایات آمده است همسر شهید در اجر و پاداشی که نصیب مجاهد فی سبیل الله می شود، شریک است.

پالیز گیر گفت: وظیفه ما امروز این است که به پاس قدردانی از ایثار این بانوان که همپای مردان در دوران دفاع مقدس برای دفاع از ارزش‌های اسلامی از هیچ تلاشی فروگذار نکردند آن‌ها را تکریم کرده و برای فراهم‌سازی خواسته‌ها و مطالبات آن‌ها تلاش کنیم.



وی ضمن تبریک موفقیت تیم مذاکره کننده هسته ای کشورمان در نخستین روزهای سال جدید تصریح کرد: به برکت ایثار ایثارگران، مجاهدت های امام راحل و رهبری های امام گونه مقام معظم رهبری نظام سلطه در پای میز مذاکره حقوق حقه جمهوری اسلامی ایران را به رسمیت شناخت.



ساوجبلاغ ۶۳۰ شهید در ایام دفاع مقدس تقدیم انقلاب اسلامی کرده است.