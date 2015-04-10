عناوین مهمترین خبرهای جهان از شب گذشته تاکنون

- رسانه ها از کشته شدن 21 مهاجر غیر قانونی به علت غرق شدن کشتی آنها در سواحل هایتی خبر دادند.
- بان کی مون دبیر کل سازمان ملل درباره تبعات منطقه ای بحران یمن هشدار داد.
- منابع یمنی اعلام کردند: نیروهای ارتش و کمیته های مردمی یمن مروان الجماعی سرکرده برجسته داعش در استان اب را به هلاکت رساندند.
- پارلمان اوکراین هر گونه فعالیت کمونیستی و نازی ها را ممنوع کرد.
- در درگیری ارتش لبنان با تروریست ها در طرابلس، اسامه منصور یکی از تروریست ها به هلاکت رسید.
- منطقه الزلایه در سامراء در شمال عراق به طور کامل از لوث داعش پاکسازی شد.
- وزیر دفاع مصر از عربستان دیدار می کند.
- رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه، آزادی محمد مرسی را شرط از سرگیری روابط با مصر اعلام کرد.
-باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا برای مشارکت در نشست سران آمریکا وارد پاناما شد.
- رائول کاسترو رئیس جمهوری کوبا نیز بر مشارکت در نشست سران کشورهای آمریکایی وارد پاناما شد.
- منابع دپیلماتیک از پیش نویس قطعنامه آمده شده از سوی کشورهای عربی در شورای امنیت درباره یمن خبر دادند.
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