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۲۱ فروردین ۱۳۹۴، ۱۰:۳۹

عناوین مهمترین خبرهای جهان از شب گذشته تاکنون

عناوین مهمترین خبرهای جهان از شب گذشته تاکنون

عناوین مهمترین خبرهای جهان از شب گذشته تاکنون به نقل از رسانه های خارجی به شرح زیر است.

- رسانه ها از کشته شدن 21 مهاجر غیر قانونی به علت غرق شدن کشتی آنها در سواحل هایتی خبر دادند.

- بان کی مون دبیر کل سازمان ملل درباره تبعات منطقه ای بحران یمن هشدار داد.

- منابع یمنی اعلام کردند: نیروهای ارتش و کمیته های مردمی یمن مروان الجماعی سرکرده برجسته داعش در استان اب را به هلاکت رساندند.

- پارلمان اوکراین هر گونه فعالیت کمونیستی و نازی ها را ممنوع کرد.

- در درگیری ارتش لبنان با تروریست ها در طرابلس، اسامه منصور یکی از تروریست ها به هلاکت رسید.

- منطقه الزلایه در سامراء در شمال عراق به طور کامل از لوث داعش پاکسازی شد.

- وزیر دفاع مصر از عربستان دیدار می کند.

- رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه، آزادی محمد مرسی را شرط از سرگیری روابط با مصر اعلام کرد.

-باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا برای مشارکت در نشست سران آمریکا وارد پاناما شد.

- رائول کاسترو رئیس جمهوری کوبا نیز بر مشارکت در نشست سران کشورهای آمریکایی وارد پاناما شد.

- منابع دپیلماتیک از پیش نویس قطعنامه آمده شده از سوی کشورهای عربی در شورای امنیت درباره یمن خبر دادند.

کد مطلب 2530011

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