توسعه همه جانبه کشور با رشد سیاسی محقق می شود

به گزارش خبرنگار مهر، احمد حکیمی پور شامگاه پنجشنبه در جمع اعضای حزب حاما (حزب اراده ملت ایران) در زنجان افزود: اصلاح طلبان به رغم تعدد گروهی همواره در انتخابات وحدت و انسجام خود را حفظ کرده است و در انتخابات مجلس نیز با وحدت و انسجام بهتر از قبل عمل خواهد کرد.

حکیمی پور با تاکید بر اینکه حاما به دنبال شکل گیری مجلسی کارآمد و باکیفیت و واقعا مبتنی بر رای و اراده مردم است افزود: حزب حاما حتی در صورت وجود فردی کارآمد و توانمند از اصولگرها که به کارآمدی مجلس کمک کند حمایت می کند.

دبیر کل حزب حاما افزود: امیدورام شاهد حضور صادقانه، رقابتی و عادلانه همه جریانات سیاسی داخل نظام در انتخابات باشیم و مجلسی شکل بگیرد که ناشی از رای و اراده ملت ایران باشد .

وی تلاش برای تحقق منافع ملی، تلاش برای اعمال رای و اراده مردم در نهادها و دستگاهها و تلاش برای شکل گیری انتخابات حداکثری و رقابتی را مورد تاکید قرار داد و گفت: در راستای تحقق منافع ملی هر کجا باشد و بتوانیم موثر باشیم تلاش خواهیم کرد.

وی ادامه داد: مطمئن ترین مسیر خروج کشور از مشکلات و چالش ها یک انتخابات رقابتی و حداکثری است.

وی ادامه داد: زمانی که افراد و نمایندگان از سوی احزاب معرفی شوند، احزاب در برابر مردم پاسخگو خواهند بود.

دبیرکل حزب حاما افزود: توسعه همه جانبه کشور در راستای رشد سیاسی امکان پذیر و رشد سیاسی فقط با فعالیت گسترده احزاب محقق می شود.

حکیمی پور افزود: به عنوان حزبی که در چارچوب قانون در سطح تمام شهرهای کشور فعالیت می کند، خواهان مشارکت در تعیین سرنوشت مردم در عرصه های پیش رو به ویژه فضای انتخابات هستیم.

دبیر حزب حاما گفت: وقتی تشکیلاتی در کشور شکل می گیرد که ریشه آن در شهر زنجان است، انتظار می رود که این تشکیلات یک گام جلوتر، منسجم تر، وحدت بخش تر و از هر لحاظ متفاوت از سایر مناطق باشد.

حکیمی پور با اشاره به نامگذاری سالجاری به نام دولت، ملت، همدلی و همزبانی از سوی مقام معظم رهبری ابراز امیدواری کرد این شعار به شکل واقعی و کامل در جامعه پیاده و اجرا شود.