مدرسان فوتسال كشورمان از كلاس آموزشي كنفدراسيون فوتبال آسيا بازگشتند

به گزارش خبرنگار" مهر" اين كلاس آموزشي كه ويژه مدرسان فوتسال آسيا بود پنج روزبه طول انجاميد و شركت كنندگان زير نظر دني ، مدرس فدراسيون جهاني فوتبال، با آخرين نكات علمي و به روز فوتسال آشنا شدند.
ناصر صالح ، علي تارقلي زاده و حسين شمس ازكشورمان به دعوت رسمي كنفدراسيون فوتبال آسيا دراين كلاس شركت كرده بودند و با موفقيت آن را به پايان رساندند. ضمن اينكه علي تارقلي زاده به عنوان مسئول توسعه آموزش و توسعه فوتسال آسيا در AFC مشغول فعاليت شد.
ناصرصالح مدرس كنفدراسيون فوتبال آسيا كه يكي ازشركت كنندگان دراين كلاس آموزشي بود با تشكرازفدراسيون فوتبال و كميته فوتسال گفت : با حمايت هاي فدراسيون فوتبال اميدواريم بتوانيم از داشته هايمان درخدمت فوتبال و فوتسال استفاده كنيم.
سه تن از مدرسان فوتسال كشورمان كه به دعوت كنفدراسيون فوتبال آسيا در كلاس آموزش مدرس آسيا شركت كرده بودند به كشور بازگشتند.
به گزارش خبرنگار" مهر" اين كلاس آموزشي كه ويژه مدرسان فوتسال آسيا بود پنج روزبه طول انجاميد و شركت كنندگان زير نظر دني ، مدرس فدراسيون جهاني فوتبال، با آخرين نكات علمي و به روز فوتسال آشنا شدند.
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