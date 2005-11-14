مدرسان فوتسال كشورمان از كلاس آموزشي كنفدراسيون فوتبال آسيا بازگشتند

به گزارش خبرنگار" مهر" اين كلاس آموزشي كه ويژه مدرسان فوتسال آسيا بود پنج روزبه طول انجاميد و شركت كنندگان زير نظر دني ، مدرس فدراسيون جهاني فوتبال، با آخرين نكات علمي و به روز فوتسال آشنا شدند.

ناصر صالح ، علي تارقلي زاده و حسين شمس ازكشورمان به دعوت رسمي كنفدراسيون فوتبال آسيا دراين كلاس شركت كرده بودند و با موفقيت آن را به پايان رساندند. ضمن اينكه علي تارقلي زاده به عنوان مسئول توسعه آموزش و توسعه فوتسال آسيا در AFC مشغول فعاليت شد.

ناصرصالح مدرس كنفدراسيون فوتبال آسيا كه يكي ازشركت كنندگان دراين كلاس آموزشي بود با تشكرازفدراسيون فوتبال و كميته فوتسال گفت : با حمايت هاي فدراسيون فوتبال اميدواريم بتوانيم از داشته هايمان درخدمت فوتبال و فوتسال استفاده كنيم.