جایزه داستان خارجی ایندیپندنت نامزدهایش را شناخت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ایندیپندنت، هاروکی موراکامی نویسنده مشهور ژاپنی از جمله نویسندگانی است که در فهرست نهایی این رقابت جای گرفته است. در همین حال در این فهرست نام دو نویسنده نیز به چشم می خورد که آثارشان برای اولین بار به زبان انگلیسی ترجمه و منتشر شده است.

۶ نویسنده فینالیست‌های بیست و پنجمین دوره برگزاری جایزه داستان خارجی ایندیپندنت هستند که از سوی بنیاد خیریه بوک تراست حمایت می‌شود. جایزه ۱۰ هزار پوندی این رقابت تنها برای تجلیل از نویسنده‌ای انگلیسی زبان نیست و در صورت ترجمه بودن اثر، بین نویسنده و مترجم تقسیم می شود.

«سوکورو تازاکی بی‌رنگ و سال‌های زیارتش» آخرین کتاب از موراکامی نویسنده مطرح ژاپنی از نامزدهای این جایزه است. او با خوانندگان انگلیسی زبان به دلیل انتشار چندین اثرش به زبان انگلیسی، بسیار نزدیک است.

اروین مورتیر نویسنده هلندی زبان با کتاب «در حالی که خدایان خوابیده بودند» در میان فینالیست‌های این جایزه است.

اما دو نویسنده‌ای که آثارشان برای نخستین بار به انگلیسی ترجمه و وارد این فهرست شده شامل «تا شب کوهستان می‌سوزد» نوشته خوان توماس آویلا لورل دومین رمان از گینه استوایی است که تاکنون به زبان انگلیسی ترجمه شده است. نویسنده این کتاب پرستاری است که سال‌ها با دیکتاتوری حاکم بر این کشور مبارزه کرده است و پس از اعتصاب غذا در سال ۲۰۱۱ به اسپانیا تبعید شد. با این حال درخواست پناهندگی او پذیرفته نشد و او دو سال بعد به کشورش بازگشت. سال پیش منتقد لس‌آنجلس تایمز او را به عنوان مهمترین نویسنده زنده اسپانیایی زبان این کشور خوانده بود.

دیگر نویسنده‌ای که تاکنون اثری از او به انگلیسی ترجمه نشده بود توماس گونزالس از کلمبیا بود که برای رمانی با عنوان «در آغاز دریا بود» به این فهرست راه یافته است.

نویسندگان دیگر این فهرست دو نویسنده آلمانی زبان هستند . اولین نویسنده جنی ارپن‌بِک با رمان «پایان روزها»ست. او که متولد آلمان شرقی است، مانند موراکامی تاکنون چندین بار فینالیست دریافت این جایزه شده است.

دانیل کلمان نویسنده پرفروش و شناخته شده آلمانی نیز با کتاب «اف» رمانی طنز که داستان سه پسر از یک پدر پردردسر را روایت می‌کند، فینالیست این جایزه است. از او به عنوان سوپر استار ادبی در جهان آلمانی زبان یاد می‌شود و از آثارش تنها در آلمان سه میلیون نسخه به فروش رسیده است.

کلر شانان رییس خیریه بوک تراست و رییس هیات داوران این جایزه گفت: این فهرست نشان دهنده صداها و دیدگاه‌های متنوع و متفاوت است.

این فهرست از میان ۱۱۱ عنوان کتاب از ۲۸ زبان مختلف انتخاب شده و گروهی پنج نفره شامل بوید تانکین از نویسندگان ارشد ایندیپندنت، کریستاینا فوئنتس دلا روچا مدیر جشنواره هی و هلن اوییمی نویسنده گروه داوران آن را تشکیل داده‌اند.

سال پیش حسن بلسیم نویسنده عراقی و جاناتان رایت مترجم کتاب او «مسیح عراقی» این جایزه را از آن خود کردند. اورهان پاموک و دبلیو.جی سبالد از دیگر برندگان این جایزه هستند.

خاطرات کارل او کنوسگارد که از او به عنوان پروست نروژ نام برده می‌شود از جمله ۱۵ نامزد اولیه این جایزه بود که نتوانست به دور نهایی راه یابد.

برنده این رقابت در تاریخ ۲۷ ماه می در موسسه سلطنتی معماران بریتانیا معرفی می‌شود.