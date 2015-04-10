هواپيمای ايرانی در فرودگاه ترکيه دچار حادثه شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اینترنتی آوییشن هرالد، شب گذشته هواپیمای ایرباس 300B4‌ شرکت مسافربری قشم ایر که قصد بلند شدن از فرودگاه آتاتورک استانبول ترکیه به مقصد فرودگاه امام خمینی (ره) را داشت، دچار حادثه شد.

به هنگام سرعت گرفتن هواپیما برای بلند شدن، صدای مهیبی از موتور سمت راست آن بلند شد و قسمت‌هایی از موتور هواپیما روی باند پرواز افتاد.



پس از وقوع این حادثه، کادر پروازی، پرواز را لغو کردند و هواپیما در حالی که باد تایرهای اصلی سمت راستش خالی شده بود، توقف کرد.



با متوقف شدن هواپیما، مسافران بر روی باند پرواز از هواپیما پیاده شده و به ترمینال فرودگاه منتقل شدند.



برخی روزنامه های ترکیه ای هم نوشتند: موتور سمت راست هواپیمای قشم ایر ایران از نوع ایرباس 300B4‌ هنگام افزایش سرعت برای برخاستن از فرودگاه آتاتورک منفجر و همچنان که قطعات آن در باند پراکنده شد، چرخ‌های هواپیما نیز غیرقابل استفاده شد.



خلبان هواپیما توانست به موقع این هواپیما را متوقف کند ، این در حالی بود که شعله های آتش به سرعت موتور آن را دربرگرفته بود.



حادثه تلفات نداشته است و مسافران هواپیما سوار یک هواپیمای دیگر شدند و به سمت تهران حرکت کردند.