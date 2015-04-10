وقت آن رسیده تراکتور قهرمان شود/ برای بقا به ۷ امتیاز نیاز داریم

به گزارش خبرنگار مهر، فراز کمالوند ظهر جمعه در کنفرانس خبری قبل از بازی تیمش برابر ملوان بندر انزلی در جمع خبرنگاران و اصحاب رسانه با بیان اینکه تیم ما در آمادگی خوبی از لحاظ فنی و روانی دارد، گفت: فردا در بازی با ملوان سه امتیاز دیگر می گیریم و به روند روبه جلوی تیممان در امتیاز گیری ادامه می دهیم.

وی با تاکید بر اینکه بازی با ملوان سخت و خیلی مهم برای بقای هردو تیم است، گفت: ملوان را به خوبی آنالیز کرده ایم و نکات فنی و زیادی را به بازیکنانم گوشزد کرده ام، ما سرمربی و بازیکنان ملوان را به خوبی می شناسیم و شناخت کافی به نقاظ ضعف و قوت تیم ملوان داریم.

کمالوند سپس با بیان اینکه گسترش فولاد برای بقا به هفت امتیاز نیاز دارد، گفت: باید مجموع امتیازات خود را به عدد ۳۰ برسانیم.

وی در خصوص مصدومین و محرومین گسترش فولاد برای بازی فردا اظهار داشت: اسدی سه کارته است و بیاتی نیا و ابراهیمی نیز مصدوم هستند ولی به احتمال زیاد ابراهیمی به بازی فردا می رسد.

سرمربی تیم فوتبال گسترش فولاد تبریز از حمایت قاطع مالک و هیئت مدیره باشگاه از وی خبر داد و ابراز داشت: من قبل از اینکه به تبریز بیایم می دانستم که قرار است سرمربی چه تیمی در چه شهری بشوم و وعده ما حفظ گسترش در لیگ برتر است و به قول خود نیز عمل می کنیم.

کمالوند با بیان اینکه اگر گسترش فولاد امسال در لیگ برتر بماند برای فصل بعد برنامه ویژه ای داریم و این تیم را جزو چهار یا پنج تیم اول جدول می کنیم، افزود: سرنوشت قهرمانی امسال لیگ در بازی نفت و تراکتورسازی در تبریز در هفته آخر مشخص می شود، بعید می دانم سایر تیم ها به این دو تیم برسند.

وی با اشاره به اینکه آرزو می کنم تراکتورسازی قهرمان لیگ برتر شود، گفت: امسال وقت آن است که تراکتورسازی قهرمان لیگ برتر شود چراکه تبریز چیزی از اصفهان و سایر شهرها کم ندارد.

سرمربی تیم فوتبال گسترش فولاد تبریز در خصوص کی روش سرمربی تیم ملی فوتبال کشورمان نیز گفت: کی روش به لحاظ فنی قابلیت های زیادی دارد ولی باید چارچوب مشخص و واحدی از طرف فدراسیون فوتبال تعریف شود.