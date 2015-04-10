کشته و زخمی شدن 10 نفر در انفجارهای بغداد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه المسله، بر اثر انفجار خودرو بمبگذاری شده در نزدیکی هتل بابل در منطقه الکراده در بغداد دو نفر کشته و شش نفر دیگر زخمی شدند.

یک منبع وابسته به وزارت کشور عراق اعلام کرد: بر اثر انفجار بمب در منطقه الرشید در جنوب بغداد دو غیر نظامی زخمی شدند.

منابع عراقی بیان کردند: عامل انتحاری که کمربند انفجاری بر تن داشت رستورانی را در منطقه المشاهد در شمال بغداد هدف قرار داد که بر اثر آن شماری کشته و زخمی شدند.

از سوی دیگر محمد الغبان وزیر کشور عراق اعلام کرد: ساعت صفر برای شروع عملیات نظامی برای آزاد سازی استان الانبار شروع نشده است و این بر اساس شرایط میدانی و نظر فرماندهان نظامی انتخاب خواهد شد.

وی افزود: مهمترین موضوع در عملیات الانبار مشارکت ساکنان و عشایر برای آزادی شهرهای خودشان است.ما به نیروهای اضافی نیاز نداریم و اگر نیاز باشد هماهنگی لازم صورت خواهد گرفت.