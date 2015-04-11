به گزارش خبرنگار مهر، معاونت صنایع دستی استان تهران، همزمان با تولد حضرت فاطمه(س) و روز زن به همراه تعدادی از خبرنگاران این حوزه به بازدید از چند کارگاه و دیدار با بانوان هنرمند پرداخت.

مینا جوان که در زمینه سراجی سنتی فعالیت می‌‌کند یکی از این افراد بود. او با خواهرش نیلوفر، از سال ۱۳۸۱کار خود را آغاز کرده‌اند. از همان زمان با ستاد توانمدسازی امور بانوان شهرداری همکاری داشته و به دوخت و تولید کیف، پاپوش‌های سنتی و دفتر یادداشت‌هایی از جنس چرم طبیعی روی آورده‌اند.

مینا جوان می‌گوید: ما در کارهای خود از چرم طبیعی استفاده می‌کنیم. بخشی از این کارها با دست و بخش دیگری با استفاده از چرخ صورت می‌گیرد. از بته جقه و نشانه‌های سنتی در کارهامان استفاده می‌کنیم. ما به تازگی در کارهامان از تلفیق چوب و چرم استفاده می‌کنیم.

به گفته این کارآفرین جوان، یکی از کفش‌های چرم جوان، موفق به دریافت مهر اصالت از یونسکو شده؛ او و خواهرش با تولید کفش‌ها و کیف‌های چرمی توانسته‌اند برای تعدادی از زنان کارآفرینی کنند. تعدادی از این زنان در خانه و تعدادی در کارگاه کار می‌کنند.

از جوان درباره نحوه فروش و ارائه محصولات می‌پرسیم و او می‌گوید: ما سال ۱۳۸۱ کار خود را با یکی از شهر کتاب‌ها آعاز کردیم. حالا بیشتر شهر کتاب‌ها و فروشگاه‌های صنایع دستی در تهران و چند شهر دیگر با ما کار می‌کنند.

در کارگاه چرم جوان، چیزی به عنوان دورریز چرم وجود ندارد. آنها از ذره ذره چرم بهره می‌برند. به گفته جوان، قیمت کیف‌های چرمی که آنها تولید می‌کنند به نسبت این‌که بخش زیادی از کار با دست انجام می‌شود، پایین است. از سوی دیگر ما بازاریاب نداریم و محصولات ما معرف ما بوده‌اند و شهر کتاب‌ها ما را به صورت زنجیره‌ای به هم معرفی کرده‌اند.

مینا جوان درباره کفش‌های چرمی خود می‌گوید: پاپوش‌های ما بسیار سنتی است. قیمت پایه آنها ۸۶ دلار است. در ایران، کفش‌هامان کمتر جا افتاده؛ این پاپوش‌ها شناسنامه دارند. کانادا، آمریکا و استرالیا خریدار کفش‌های ما هستند.

او در پاسخ به این‌که با توجه به این‌که در ایران، قانون کپی‌رایت به رسمیت شناخته نشده برای این‌که طرح‌هاتان کمتر کپی شود، چه می‌کنید، بین می‌کند: ما سال گذشته، طرح چهل تکه را به کارهامان اضافه کردیم اما به خاطر نبود کپی‌رایت ناچار به تغییر دائم طرح‌ها و تولید آن به تعداد محدود هستیم. گرچه به ما گفته‌اند کارهایی که مهر اصالت یونسکو دارند قابل کپی کردن نیستند اما واقعیت این‌که ضامن اجرایی چندانی برای این گفته وجود ندارد.

به گفته جوان ما برای این‌که بتوانیم به برند تبدیل شویم، نیازمند سرمایه هستیم. با توجه به این‌که کارهای ما دست‌دوز و تولیدمان محدود است، قیمت کارهامان تا حدی بالا می‌رود گرچه نهایت تلاش ما این است که قیمت‌ها را درحد معقول نگه داریم. معمولا قیمت کیف‌ها ما از ۴۰ تا ۹۰ هزار تومان است.

این هنرمند فعال در زمینه سراجی سنتی می‌گوید: چرمی که ما ۱۲۰۰ تومان بابت خریدش پرداخت می‌کردیم حالا به ۷ هزار تومان رسیده؛ بسیاری از رنگ‌ها و مواد دباغی که از خارج می‌آمده، دیگر وارد نمی‌شود. همه اینها ما را دچار مشکل می‌کند.

هشت زن به طور ثابت با چرم جوان همکاری و به‌طور میانگین، ۱۵۰ تا ۲۰۰ کیف در هفته تولید می‌کنند. گرچه به گفته مینا جوان همزمان با ماه مبارک رمضان، تولید تقریبا متوقف و همزمان با نوروز به بالاترین میزان خود می‌رسد.