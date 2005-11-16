درگيري هاي قومي چالش پيش روي ايران است// غرب بايد به جدائي طلبي در ايران توجه كند

به گزارش خبرگزاري مهر، "مايكل روبين" كارشناس مسائل ايران درموسسه "آمريكن اينترپرايز" كه از نويسندگان صهيونيست نيز مي باشد درتحليلي درپايگاه اينترنتي "مركز اورشليم براي امور عمومي" (jcpa) كه دربيت المقدس قرار داد، مي نويسد: ايران از تنوع قومي برخوردار است و در حالي كه زبان رسمي اين كشور فارسي است ولي نيمي از مردم اين كشوربه فارسي تكلم نمي كنند.

وي كه سردبير "فصلنامه خاورميانه" و استاد سابق دانشگاه عبري بيت المقدس نيز مي باشد در ادامه به برخي ازاقوام ايراني از جمله كردها و آذري ها اشاره مي كند و مي گويد كه اين دو گروه داراي سابقه جدائي طلبي مي باشند.

اين نويسنده يهودي همچنين با اشاره به درگيريهاي اخير درخوزستان كه دخالت عوامل خارجي بويژه انگليسي ها در آن به اثبات رسيده ، بدون اشاره به اين موضوع اساسي مي نويسد: درماههاي اخيرخشونت و بي ثباتي دردواستان خوزستان و بلوچستان توجه غرب را به خود جلب كرده است.

اين نويسنده صهيونيست در ادامه با دامن زدن به اختلافات قومي ضمن اشاره به بلوچستان به عنوان استاني سني نشين و آنچه كه وي از آن به تبعيض عليه اين استان نام مي برد اشاره مي كند كه زمينه هاي خوبي براي درگيريهاي قومي در آن ديده مي شود.

وي كه درگفته هايش به صراحت خصومت عليه ملت ايران را بروز داده ودر گذشته نيزدراين طرحهايي در راستاي براندازي نظام اسلامي ارائه داده، مي گويد: خشونت در بلوچستان ممكن است انگيزه قومي داشته باشد اما با بي قانوني كلي فاصله دارد.

اين نويسنده نومحافظه كاركه تلاش مي كند درقالب يك كارشناس تعلقات وتمايلات خود به رژيم صهيونيستي را كمرنگ نشان دهد، درپايان تحليل خود ازتحولات سياسي دركشورمان برغم حمايت هاي همه جانبه مردم ايران از نظام اسلامي كه در صحنه هاي گوناگون بروز دارد كه درآخرين نمونه آن پشتباني از فعاليتهاي صلح اميز هسته اي را مي توان نام برد، در يك ارزيابي ناشيانه وبا استناد به ملاك ومعيارهاي غير قابل اعتماد چنين نتيجه مي گيرد كه حكومت ايران در بين عموم مردم ازمحبوبيتي برخوردار نيست ونظر سنجي تلفني از فارسي زبانان نشان مي دهد كه 20 درصد از كساني كه با تلفن مكالمه مي كنند از فلسفه براندازي نظام جمهوري اسلامي حمايت مي كنند.

وي كه ازاعضاي"بولتن اطلاعات خاورميانه" و يكي از جوانترين نومحافظه كاران كه از آنها به "بازهاي واشنگتن" ياد مي شود، ادعا كرد كه اطلاعات نشان مي دهد اكثر جوانان ايران از آزادي موجود در غرب لذت مي برند و آرزوي رسيدن به آن را دارند.

وي در پايان چنين پيشنهاد مي كند كه هم آمريكا و هم ساير كشورهاي دموكرات غرب بايد تلاش كنند تا از جدائي طلبي در ايران بهره ببرند.

اين تحليلگر يهودي و معاون سابق وزير دفاع آمريكا چندي پيش در تحليلي در راستاي تغييرنظام درايران خواستارحمايت از گروههاي كارگري شده بود.

روبين دراين باره گفته بود : شروع كار ازاتحاديه هاي كارگري خواهد بود كه ايران درصدد كنترل آنهاست كارگران ايران از فساد و غارت رژيم ناراضي هستند و در سالهاي اخير صدها كارخانه نساجي و منسوجات ورشكسته شدند.

