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۲۱ فروردین ۱۳۹۴، ۱۵:۲۰

آریایی:

ورود سامانه بارشی به لرستان/فرمانداران تمهیدات لازم را اتخاذ کنند

ورود سامانه بارشی به لرستان/فرمانداران تمهیدات لازم را اتخاذ کنند

خرم آباد - مدیرکل مدیریت بحران استان لرستان با اشاره به ورود سامانه بارشی به لرستان، از فرمانداران خواست تمهیدات لازم را در این زمینه به کار بگیرند.

رضا آریایی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: از عصر امروز جمعه سامانه جدید بارشی وارد جو استان لرستان می شود.

وی ادامه داد: مطابق اعلام هواشناسی استان با ورود این سامانه به لرستان شاهد بارش باران، وزش باد شدید و در مناطق مستعد بارش تگرگ خواهیم بود.

مدیرکل مدیریت بحران استان لرستان یادآور شد: در این راستا به همه فرمانداران شهرستانهای مختلف استان اعلام شده است که دستورات لازم برای اتخاذ تمهیدات مورد نظر از سوی دستگاههای اجرایی و امدادی ارائه شود.

آریایی افزود: مطابق اعلام اداره کل هواشناسی استان این شرایط جوی تا پایان روز یکشنبه در استان حاکم خواهد بود.

کد مطلب 2530197

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