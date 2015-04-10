ورود سامانه بارشی به لرستان/فرمانداران تمهیدات لازم را اتخاذ کنند

رضا آریایی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: از عصر امروز جمعه سامانه جدید بارشی وارد جو استان لرستان می شود.
وی ادامه داد: مطابق اعلام هواشناسی استان با ورود این سامانه به لرستان شاهد بارش باران، وزش باد شدید و در مناطق مستعد بارش تگرگ خواهیم بود.
مدیرکل مدیریت بحران استان لرستان یادآور شد: در این راستا به همه فرمانداران شهرستانهای مختلف استان اعلام شده است که دستورات لازم برای اتخاذ تمهیدات مورد نظر از سوی دستگاههای اجرایی و امدادی ارائه شود.
آریایی افزود: مطابق اعلام اداره کل هواشناسی استان این شرایط جوی تا پایان روز یکشنبه در استان حاکم خواهد بود.
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