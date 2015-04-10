یمن باتلاق سعودی ها خواهد شد

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام عبدالکریم عابدینی در خطبه های این هفته نماز جمعه که در مسجدالنبی برگزار شد اظهارداشت: صدور بیانیه لوزان در حالی که هنوز مذاکرات ادامه دارد کمی مشکوک و شبه ناک است .

خطیب جمعه قزوین بیان کرد: چند روزی است که با صدور این بیانیه افکار عمومی را مشغول کرده اند و معلوم نیست و با شیطنتی که از آمریکائیها سراغ داریم مطمئن هستیم که برای محک زدن مردم و ارزیابی عکس العمل ملت صادر شده است.

دشمنان دنبال دو قطبی کردن جامعه هستند

حجت الاسلام عابدینی تصریح کرد: دشمنان با صدور بیانیه لوزان دنبال دو قطبی کردن مردم بودند تا یک عده بگویند آمریکا درست می گوید و یک عده بگویند مسلمانان درست می گویند همچنین دنبال جوسازی بودند تا ببینند مردم ساده لوحند یا بیدار اما کور خوانده اند و هنوز نمی دانند این ملت تربیت یافته مکتب عاشورا و اولیاء هستند و هرگز فریب دشمن را نخواهند خورد.

وی بیان کرد: بیانات رهبری قوت قلب همه ما و روشنگرانه بود و با داشتن نکات فراوان باید مورد توجه قرار گیرد تا چراغ راه آینده باشد.

عابدینی گفت: بر اساس گفته رهبری مسئولان باید مردم را در جریان مذاکرات قرار دهند تا همه بدانند چه اتفاقی در حال رخ دادن است البته مردم هم باید به دولت و تیم مذاکره کننده اعتماد کنند و احترام بگذارند اما باید یا مخالفان را قانع کنید و یا به حرف آنها توجه کنید و اجازه دهید منتقدان دیدگاههای خود را شفاف مطرح کنند.

ایجاد فضای انتقاد در رسانه ملی پسندیده است

خطیب جمعه قزوین از ایجاد فضای نقد در خصوص مذاکرات در رسانه ملی ابراز رضایت کرد و افزود: دستاورد هسته ای برای کشور سرنوشت ساز است و اینکه امروز دشمن حساس شده اجازه نداریم دستاوردهای علمی را نادیده بگیریم.

وی بیان کرد: دشمنان آرزوی توقف پیشرفت های علمی ما را در امور هسته ای به گور خواهند برد و ملت ما با هدایت رهبری همچنان با قوت مسیر علمی خود را ادامه خواهد داد.

عابدینی تصریح کرد: طبق فرموده رهبری همه تحریم ها باید پس از پایان مذاکرات و همان روز و نه حتی فردای مذاکرات برداشته شود و به بهانه نظارت بازدید از مراکز نظامی و پی بردن به اسرار کشور به هیچ وجه پذیرفتنی نیست.

وی اضافه کرد: حمایت ما از نهضت مقاومت مانند غزه، سوریه، عراق، بحرین و یمن ادامه خواهد داشت و هیچ ربطی به مذاکرات ندارد و توسعه بیداری و دستاوردهای علمی ادامه خواهد یافت.

یمن باتلاق سعودی ها خواهد شد

نماینده ولی فقیه و امام جمعه قزوین با اشاره به حوادث کشور یمن یادآورشد: در مورد رژیم ننگین و مزدور سعودی باید گفت شباهت زیادی در جنایات خود به صهیونیست ها دارد اما نمی داند کشور یمن غزه نیست و این رژیم مانند اسرائیل سلاح ندارد که یکه تازی کند و در یمن با کشوری روبروست که ارتش مقتدری با مردمی مجاهد دارد که زمینه شکست را برای آنها فراهم خواهد کرد.

وی گفت: به یاری خدا کشور یمن باتلاق سعودی ها خواهد شد و و این رژیم راه به جایی نخواهد برد و حتی اگر عقب نشیتی کند باز شکست خواهد خورد.

بانوان معماران خانواده و مربیان فرزندان هستند

حجت الاسلام عابدینی با تبریک میلاد خجسته حضرت فاطمه زهرا(س) گفت: بانوان معماران خانواده ها و تعیین کننده نقشه زندگی هستند و در تربیت فرزندان صالح تاثیرگزارند که با تاسی از حضرت زهرا می توانند الگویی عملی در زندگی را پیاده کنند.

امام جمعه قزوین تصریح کرد: والدین در خانه باید مراقب رفتار خود باشند زیرا اگر با محبت با یکدیگر صحبت کنند فرزندان احساس آرامش بیشتری می کنند و نهاد خانواده تقویت می شود.

در پایان نماز جمعه قزوین نمازگزاران با برپایی راهپیمایی جنایات عربستان در یمن را مخکوم کردند.