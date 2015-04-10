به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله محسن مجتهد شبستری ظهر امروز در خطبه های نماز جمعه تبریز با تبریک ولادت حضرت فاطمه زهرا (س) افزود: حضرت فاطمه زهرا (س) باید الگوی زنان و دختران کشورمان قرار گیرد و آنها در عمل ادامه دهنده مکتب فاطمی به ویژه در مسائل حجاب و عفاف باشند.

وی با تاکید بر اینکه باید در گفتار و اعمال از آموزه‌های دینی و سیره ائمه اطهار به ویژه حضرت فاطمه زهرا(س) اطاعت کرد، ادامه داد: حضرت فاطمه زهرا(س) گرانبهاترین گوهر آسمانی به اهل زمین است و خانم ها باید از ایشان در بسیاری از مسائل درس بگیرند و ایشان را اسوه خود قرار دهند.

امام جمعه تبریز سپس به بیانات رهبر معظم انقلاب در خصوص مذاکرات هسته ای کشورمان با گروه ۱+۵ اشاره کرد و با قدردانی از تیم مذاکره کننده هسته ای کشورمان گفت: تیم مذاکره کننده هسته ای کشورمان باید بیانات رهبر معظم انقلاب را فصل الخطاب کارها قرار دهند و رهنمودهای ایشان را مو به مو اجرا کنند.

آیت الله مجتهد شبستری با بیان اینکه خواسته رهبر و ملت ایران رفع تمام تحریم‌ها در هنگام توافق نهایی هسته‌ای است، ابراز داشت: رهبر معظم انقلاب دغدغه مذاکرات هسته ای را دارند و ایشان اصول کلی و خطوط قرمز نظام اسلامی را به عالی ‌ترین شکل تبیین کردند.

وی به شعار سال " دولت و ملت، همدلی و همزبانی" نیز اشاره داشت و افزود: این شعار ریشه در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران دارد و تشکیل این نظام بر مبنای مردم سالاری دینی است.