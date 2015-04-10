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۲۱ فروردین ۱۳۹۴، ۱۹:۲۴

هفته بیست و پنجم لیگ برتر؛

توقف خانگی نفت مسجدسلیمان برابر راه آهن

توقف خانگی نفت مسجدسلیمان برابر راه آهن

جدال تیم های انتهای جدولی نفت مسجدسلیمان و راه آهن تهران با تساوی به پایان رسید.

به گزارش خبرنگار مهر، در نخستین دیدار از هفته بیست و پنجم رقابت های لیگ برتر بعدازظهر امروز جمعه تیم های نفت مسجدسلیمان و راه آهن در ورزشگاه شهید بهنام محمدی مسجدسلیمان به مصاف هم رفتند که در پایان دو تیم به تساوی یک بر یک دست پیدا کردند.

در این دیدار که تیم پیروز می توانست به ماندن در لیگ برتر امیدوارتر شود، دو تیم نیمه اول را با تساوی بدون گل به پایان بردند اما در نیمه دوم ابتدا راه آهن در دقیقه 50 توسط میلاد محمدی به گل برتری رسید اما در دقیقه 72 حمید بوحمدان از روی نقطه پنالتی بازی را به تساوی کشاند.

تیم های نفت مسجدسلیمان و راه آهن هر دو با 21 امتیاز در رده های پانزدهم و شانزدهم جدول رده بندی قرار دارند و گزینه های نخست سقوط به لیگ دسته اول هستند.

کد مطلب 2530271

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