اقتصاد دنیا در ۲۴ ساعت گذشته/ دارایی ۱۰۰ ثروتمند عرب اعلام شد

به گزارش خبرنگار مهر، مهمترین عناوین اقتصادی دنیا در ۲۴ ساعت گذشته به شرح ذیل منتشر شد:

راشا تودی : پول روسیه در مقابل دلار آمریکا و یورو به ترتیب ۳ و ۴ درصد تقویت شد.

آی ام اف : صندوق بین المللی پول هشدار داد جهان با کاهش رشد اقتصادی طولانی مدت روبرو خواهد شد.

داچ ول : ریئس بانک جهانی اعلام کرد: از بانک آسیا به رهبری چین استقبال می کنیم.

نیوز نو : نشانه های بهبود در وضعیت اقتصادی ایتالیا در حال نمایان شدن است.

مانی آبزرور : انگلیس قصد دارد بهره بانکی را افزایش دهد.

رویترز : دومین اقتصاد بزرگ منطقه یورو یعنی فرانسه، برای رونق بخشیدن به وضعیت اقتصادی خود، اقدام به کاهش مالیات بنگاه‌های اقتصادی می‌کند.

اسپاتنیک : روسیه با تایلند یادداشت تفاهم بر سر احداث خط آهن در این کشور امضا کرد.

ای ام ایی : کویت و ترکیه در زمینه فرصت‌های سرمایه گذاری اقتصادی دو جانبه بر سر گفتگو نشستند.

فوربس : ثروت تنها ۱۰۰ نفر از ثروتمندترین اعراب به ۱۷۴.۳۷ میلیارد دلار می رسد.

رویترز : سفارشات صنعتی آلمان در ماه فوریه با کاهش روبرو بود.

خبرگزاری روسیه : ساز و کار قانونی برای خارج کردن یونان از منطقه یورو وجود ندارد.

ایشا فرست : بانک مرکزی استرالیا قصد دارد نرخ بهره بانکی را زیر ۲.۲۵ درصد بطور ثابت نگه دارد.

فایننشال تریبون : شرکت‌های بلژیکی بدون توجه به تحریم‌های غرب علیه روسیه در حال گسترش فعالیت‌های اقتصادی خود در این کشور هستند.