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۲۲ فروردین ۱۳۹۴، ۸:۲۴

اقتصاد دنیا در ۲۴ ساعت گذشته/ دارایی ۱۰۰ ثروتمند عرب اعلام شد

اقتصاد دنیا در ۲۴ ساعت گذشته/ دارایی ۱۰۰ ثروتمند عرب اعلام شد

مهمترین عناوین اقتصادی دنیا در ۲۴ ساعت گذشته منتشر شد.

به گزارش خبرنگار مهر، مهمترین عناوین اقتصادی دنیا در ۲۴ ساعت گذشته به شرح ذیل منتشر شد:

راشا تودی : پول روسیه در مقابل دلار آمریکا و یورو به ترتیب ۳ و ۴ درصد تقویت شد.

آی ام اف : صندوق بین المللی پول هشدار داد جهان با کاهش رشد اقتصادی طولانی مدت روبرو خواهد شد.

داچ ول : ریئس بانک جهانی اعلام کرد: از بانک آسیا به رهبری چین استقبال می کنیم.

نیوز نو : نشانه های بهبود در وضعیت اقتصادی ایتالیا در حال نمایان شدن است.

مانی آبزرور : انگلیس قصد دارد بهره بانکی را افزایش دهد.

رویترز : دومین اقتصاد بزرگ منطقه یورو یعنی فرانسه، برای رونق بخشیدن به وضعیت اقتصادی خود، اقدام به کاهش مالیات بنگاه‌های اقتصادی می‌کند.

اسپاتنیک : روسیه با تایلند یادداشت تفاهم بر سر احداث خط آهن در این کشور امضا کرد.

ای ام ایی : کویت و ترکیه در زمینه فرصت‌های سرمایه گذاری اقتصادی دو جانبه بر سر گفتگو نشستند.

فوربس : ثروت تنها ۱۰۰ نفر از ثروتمندترین اعراب به ۱۷۴.۳۷ میلیارد دلار می رسد.

رویترز : سفارشات صنعتی آلمان در ماه فوریه با کاهش روبرو بود.

خبرگزاری روسیه : ساز و کار قانونی برای خارج کردن یونان از منطقه یورو وجود ندارد.

ایشا فرست : بانک مرکزی استرالیا قصد دارد نرخ بهره بانکی را زیر ۲.۲۵ درصد بطور ثابت نگه دارد.

فایننشال تریبون : شرکت‌های بلژیکی بدون توجه به تحریم‌های غرب علیه روسیه در حال گسترش فعالیت‌های اقتصادی خود در این کشور هستند.

کد مطلب 2530287
علیرضا کمندی

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