اقتصاد دنیا در ۲۴ ساعت گذشته/ دارایی ۱۰۰ ثروتمند عرب اعلام شد

به گزارش خبرنگار مهر، مهمترین عناوین اقتصادی دنیا در ۲۴ ساعت گذشته به شرح ذیل منتشر شد:
راشا تودی : پول روسیه در مقابل دلار آمریکا و یورو به ترتیب ۳ و ۴ درصد تقویت شد.
آی ام اف : صندوق بین المللی پول هشدار داد جهان با کاهش رشد اقتصادی طولانی مدت روبرو خواهد شد.
داچ ول : ریئس بانک جهانی اعلام کرد: از بانک آسیا به رهبری چین استقبال می کنیم.
نیوز نو : نشانه های بهبود در وضعیت اقتصادی ایتالیا در حال نمایان شدن است.
مانی آبزرور : انگلیس قصد دارد بهره بانکی را افزایش دهد.
رویترز : دومین اقتصاد بزرگ منطقه یورو یعنی فرانسه، برای رونق بخشیدن به وضعیت اقتصادی خود، اقدام به کاهش مالیات بنگاههای اقتصادی میکند.
اسپاتنیک : روسیه با تایلند یادداشت تفاهم بر سر احداث خط آهن در این کشور امضا کرد.
ای ام ایی : کویت و ترکیه در زمینه فرصتهای سرمایه گذاری اقتصادی دو جانبه بر سر گفتگو نشستند.
فوربس : ثروت تنها ۱۰۰ نفر از ثروتمندترین اعراب به ۱۷۴.۳۷ میلیارد دلار می رسد.
رویترز : سفارشات صنعتی آلمان در ماه فوریه با کاهش روبرو بود.
خبرگزاری روسیه : ساز و کار قانونی برای خارج کردن یونان از منطقه یورو وجود ندارد.
ایشا فرست : بانک مرکزی استرالیا قصد دارد نرخ بهره بانکی را زیر ۲.۲۵ درصد بطور ثابت نگه دارد.
فایننشال تریبون : شرکتهای بلژیکی بدون توجه به تحریمهای غرب علیه روسیه در حال گسترش فعالیتهای اقتصادی خود در این کشور هستند.
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