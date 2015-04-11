به گزارش خبرگزاری مهر، سیدحمید کلانتری گفت: تعاونی های کشور امکان فعالیت در ۱۱۰ گرایش اقتصادی و خدماتی را دارند. معاون تعاون وزارت کار اظهارداشت: بالغ بر ۱۰۰ هزار تعاونی فعال با ۱۱ میلیون نفر عضو و ۶۸۰ هزار اتحادیه سراسری در کشور وجود دارد.

وی با بیان اینکه بخش تعاون قادر است در ۹۳ درصد از بخش های حوزه اقتصاد کشور فعالیت داشته باشد تصریح کرد: ۱۷ هزار تعاونی صنعتی و دو هزار تعاونی معدن در کشور فعالیت دارد. کلانتری تکمیل چرخه و هرم تعاونی ها را باعث تحول در اقتصاد کشور دانست و خاطرنشان کرد: کارکرد تعاون هنوز در کشور شناخته شده نیست و هنوز عده ای آن را همان تعاونی های پخش کننده تخم مرغ در محله ها در زمان جنگ تحمیلی می شناسند.

معاون وزیر کار فعالیت تعاونی ها را بهترین راه جلوگیری از ایجاد فساد اقتصادی و رانت خواری عنوان و اضافه کرد: تعاونی ها به دلیل ساختار نظارتی از سوی بازرسان، اتاق های تعاون، اتحادیه ها و وزارت تعاون، کار، کمتر دچار فساد و رانت خواری می شوند.

این مقام مسئول در وزارت کار با اشاره به وجود نیم میلیون نفر عضو هیات مدیره و مدیرعامل تعاونی های کشور افزود: ۵ میلیون نفر در کشور عضو تعاونی های مصرف هستند. وی از ایجاد ستاد توسعه تعاون به منظور پیشبرد اهداف تعاونی های کشور در استان های مختلف خبر داد و گفت: تاکنون در تفاهم نامه این وزارتخانه با استانداران ۱۷ استان، این ستاد به ریاست استانداران تشکیل شده است.

وی با اشاره به فعالیت بخش خصوصی در فضای مجازی خاطرنشان کرد: به دنبال فعالیت تعاونی ها در این فضا، ایجاد پرتال و بازارهای مجازی برای بخش تعاون هستیم. کلانتری توسعه فرهنگ تعاون، توانمند کردن مدیریت تعاونی ها، تحکیم شبکه تعاون، توسعه همکاری بین بخشی تعاونی ها، تامین مشوق و منابع مالی برای بخش تعاون، توسعه بازار و برندسازی تعاونی های تولیدی و تعمیم نظارت بر تعاونی ها را راهبردهای هفتگانه برای بهبود فعالیت بخش تعاون در اقتصاد کشور برشمرد.

معاون امور تعاون وزارت تعاون، کار و رفاه با اشاره به فعالیت صندوق ضمانت تعاون گفت: ضمانت معامله بین تعاونی ها، خدمت جدید این صندوق است که خرید و فروش بین تعاونی ها را ضمانت می کند.