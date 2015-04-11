کتاب گنجینه موسیقی مازندران رونمایی شد

به گزارش خبرنگار مهر، آین رونمایی از کتاب گنجینه موسیقی مازندران شامگاه جمعه در حاشیه کنسرت گروه موسیقی وارش وابسته به شرکت نسیم مهر آوا در ساری انجام شد.

احمد جاودانی مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی مازندران در حاشیه آیین رونمایی از کتاب گنجینه موسقی مازندران با بیان اینکه کنسرت گروه وارش به مناسبت میلاد حضرت فاطمه (س) و روز زن و مادر برگزار شد گفت: شرکت نسبم مهر آوا اقدام به تولید آلبومهای موسیقی فولکلور کرده است.

وی بیان کرد: این گروه موسیقی از سال ۸۸ کارش را شروع کرد که آثار منتشره شده این گروه مهربونی مادر، بی به تغمه نوا، سوزکلام و غیره بوده است.

به گزارش مهر، کنسرت موسقی شبی به نغمه و نوا، کنسرت حمایت از سیل زدگان، بهشهر و ساری، اجرای برنامه هفته هنر مازندران در فرهنگسرای نیاوران از دیگر کارهای گروه موسیقی بوده است.

همچنین شرکت فرهنگی هنری مهرآوا در سال ۸۴ تاسیس شد و تواست است بیش از ۶۰ عنون لوح فشرده را در زمینه های هنری تولید و منتشر کند.

کنتسره گروه وارش به مناسبت میلاد حضرت فاطمه روز زن و مادر کنسرت محلی مازندرانی را توسط گروه وارش به سرپرستی و خوانندگی اکبر رستگار در روزهای ۲۰ و ۲۱ فروردین در سالن سلمان هراتی اداره ارشاد در ساری برگزار شد.