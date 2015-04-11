ترویج فرهنگ ایثار اقتدار و امنیت کشور را تقویت می کند

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا حقایق پور در همایش ایثار در همدلی و همزبانی و تجلیل از همسر آیت باریک بین که جمعه شب با حضور نائب رئیس مجلس شورای اسلامی، استاندار، امام جمعه موقت قزوین، سایر مسئولان و مادران و همسران شهدا و ایثارگران در مسجدالنبی(ص) قزوین برگزار شد، بیان کرد: در همایش همایش ایثار در همدلی و همزبانی که اختصاص به گردهمایی مادران و همسران شهدا دارد از مقام شامخ حاجیه خانم هاشمی مورد تجلیل قرار می گیرد چرا که یقینا بخشی از خدمات با ارزش آیت الله باریک بین در طول انقلاب بر دوش ایشان بوده است همچنین این شخصیت بزرگوار مادر شهید بزرگوار مرتضی باریک بین هستند.

این مسئول با اشاره به نام گذاری سال ۹۴ از سوی رهبری، اظهار داشت: تجربه همدلی و همزبان ملت و نظام به ویژه در رابطه با شهدا تجربه بی بدیل و مقدسی بود که پیروزی ملت ایران را به ارمغان آورد.

وی ادامه داد: این همدلی و همزبانی در شرایطی روی داد که هیچ یک از پیش بینی ها حاکی از این نبود که ملت ایران بتواند علی رغم وجود همه توطئه ها و مشکلات پیروز شود در حالی که دیدیم علی رغم همه این پیش بینی ها ملت ایران به یاری خون شهدا پیروز و سربلند شد.

حقایق پور افزود: یکی دیگر از جنبه های همدلی و همزبانی ملت و نظام مقدس جمهوری اسلامی این بود که اگر کار را به دست مردم بسپاریم حتما سامان خواهد یافت همچنین می توانیم از طریق همدلی و همزبانی انقلاب را پایدارتر کنیم.

مدیر کل بنیاد شهید و امور ایثارگران استان قزوین بیان کرد: محور و اساس همدلی و همزبانی دولت و ملت رهبری و ولایت است که در ساحتی برتر محور و اساس جامعه و نظام هستند.

این مسئول با اشاره به ضرورت ترویج فرهنگ ایثار و شهادت در جامعه اظهار داشت: یکی از مهم ترین نتایج ترویج فرهنگ ایثار تقویت اقتدار و امنیت کشور است.

وی ادامه داد: در این بین بنیاد شهید دغدغه ترویج این فرهنگ ناب و این اصل مهم در سبک زندگی اسلامی را دارد از این رو همایش ایثار در همدلی و همزبانی با محوریت چنین رویکردی برگزار شده است.