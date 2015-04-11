درخواست سازمان ملل برای برقراری آتش بس در یمن

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شینهوا، کمیساریای عالی پناهندگان از عبور بیش از 900 جنگ زده از مرز یمن با کشورهای شاخ آفریقا از زمان آغاز درگیری ها در این کشور خبر داد و خواستار توقف درگیری ها برای کمک رسانی به آوارگان شد. بر این اساس شمار آوارگان به ویژه پس از شدت گرفتن حملات هوایی به سرکردگی عربستان سعودی به خاک یمن افزایش یافته است.

در همین حال یک مقام سازمان بهداشت جهانی در مورد کمبود دارو و امکانات بهداشتی در عدن طی سه هفته اخیر هشدار داد. به گفته دکتر «احمد شادول» مناطق جنوبی و عدن به دلیل درگیری های اخیر به شدت نیازمند نیروهای امدادی و تجهیزات درمانی است.

طبق آمارهای اعلام شده از سوی سازمان بهداشت جهانی در درگیری های یمن تا کنون 648 نفر کشته و 2 هزار و 191 نفر مجروح شده اند. در همین حال صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل (یونیسف) اعلام کرد نخستین هواپیمای حامل 16 تن کمک های دارویی این صندوق در صنعا به زمین نشسته است.

روز جمعه نیز هواپیمای متعلق به کمیته بین المللی صلیب سرخ که حامل کمک های انساندوستانه این کمیته برای مردم یمن بود، عازم این کشور شد.