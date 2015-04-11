آیت الله سیستانی حمایت از نیروهای امنیتی در عراق را خواستار شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المسله، آیت الله سیستانی مرجع عالیقدر شیعیان عراق در دیدار با «حیدر العبادی» نخست وزیر عراق و «نوری المالکی» معاون وی توصیه کرد که در مناطق آزاد شده از یوغ گروه های تروریستی تصاویر ایشان و دیگر شخصیت های دینی را منتشر نکنند.

ایشان اظهار داشت که پرچم عراق تنها پرچمی باشد که در مناطق مختلف این کشور برافراشته شود. در این دیدار اوضاع امنیتی عراق مورد بحث و بررسی قرار گرفت و آیت الله سیستانی توصیه کردند روند عملیات آزادسازی شهرهای عراق از لوث تروریست های داعش تسریع یابد.

آیت الله سیستانی همچنین خواستار حمایت همه جانبه از نیروهای امنیتی و بسیج مردمی در عراق شد. اوضاع آوارگان عراقی و راه های رسیدگی به مشکلات آنها از دیگر موضوعات مورد بحث در این دیدار بود.