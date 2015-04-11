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۲۲ فروردین ۱۳۹۴، ۱۱:۰۲

کلسترول بالا مانع رسیدن ویتامین E به بافت های بدن

کلسترول بالا مانع رسیدن ویتامین E به بافت های بدن

در ادامه مباحث مربوط به اینکه چه میزان ویتامین E برای بدن کافیست، نتایج جالبی حاصل شده است.

به گزارش خبرنگار مهر، بر اساس مطالعه جدید سطح بالای لیپیدهای خون نظیر کلسترول و تری گلیسیریدها می توانند موجب حفظ ویتامین E در جریان خون شده و از رسیدن آن به بافت های نیازمند به این ویتامین جلوگیری کنند.

ویتامین E در برخی از قسمت های بدن نظیر دیواره های سرخرگی، مغز، کبد، چشم ها و پوست مهم است، اما وجود این ماده تقریباً برای هر یک از بافت های بدن لازم است. این آنتی اکسیدان قدرتمند و حلال در چربی نقش مهمی در عملکرد عصبی دارد. در رژیم غذایی عمدتاً از روغن های خوراکی و برخی سبزیجات به دست می آید.

به گفته «مارت ترابر»، سرپرست این مطالعه، به دلیل وجود برخی مشکلات در جذب ویتامین E، میزان پیشنهادی مصرف آن 15 میلی گرم در روز است.

وی در ادامه می افزاید: «در مورد افراد چاق یا افراد دارای سندروم متابولیکی نگرانی هایی در این زمینه وجود دارد. افرادی که میزان لیپیدها در پلاسمای خون شان بالاست، با افزایش التهاب مواجه هستند. تقریباً هر یک از بافت های بدنی این افراد در معرض حمله اکسایشی قرار داشته و از اینرو به ویتامین E بیشتری نیاز دارند. اما ویتامین E مورد نیاز برای حفاظت از این بافت ها، در سیستم گردش خون که شاهراه است گیر می افتد و به جای رسیدن به بافت موردنیاز، دائم در خون می چرخد.»

«ترابر» در ادامه اذعان می کند که ویتامین E در جریان خون کاملاً هدر نمی رود، بلکه به حفاظت از کلسترول HDL و LDL در برابر اکسایش کمک می کند.

کد مطلب 2530337
حبیب احسنی پور

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