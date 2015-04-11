سارا شریفی درباره برنامه «سایه ها» که شب های جمعه از رادیو سلامت شنیده می شود به خبرنگار مهر گفت: رادیو سلامت در طراحی این برنامه که ساختاری تعاملی دارد تلاش دارد تا نقش تربیتی خانه و خانواده را به عنوان محیطی که فرزندان بیشترین وقت خود را در آن می گذرانند، برجسته کند.

وی ادامه داد: موضوع برنامه «سایه ها» اعتیاد و افزایش آگاهی خانواده ها در این زمینه است و اهمیت موضوع به این دلیل است که بسیاری از نوجوانان، جوانان و خانواده ها به دلیل نداشتن اطلاعات کافی و فقدان آگاهی در این زمینه، دچار مشکل و آسیب های اجتماعی جبران ناپذیر می شوند.

برنامه ای درباره اعتیاد به شیوه ای متفاوت

این تهیه کننده برنامه های رادیویی درباره اهمیت پرداختن به برنامه هایی از این جنس عنوان کرد: هدف ما از تولید برنامه «سایه ها»، آگاهی بخشی به خانواده ها از عوامل گرایش به اعتیاد، مراحل وابستگی، آمادگی برای درمان و درمان نهایی بود اما سعی کردیم این بار به شیوه ای متفاوت، انتقال پیام و تاثیرگذاری اتفاق بیفتد.

شریفی اضافه کرد: همانطور که می دانید مسأله اعتیاد به مواد مخدر، هم اکنون بیشتر خانواده ها را درگیر کرده است و از طرفی نقش خانواده در گرایش و ترک اعتیاد بسیار مهم و تاثیرگذار است. بنابراین با توجه به این موضوع، برنامه را طراحی کردیم. برنامه «سایه ها» به لحاظ ساختار، جزو برنامه های تعاملی محسوب می شود؛ یعنی به همراه شنونده ها و مخاطبان ساخته می شود.

شبیه‌سازی یک گروه درمانی در «سایه‌ها»

تهیه‌کننده برنامه «سایه ها» درباره جزییات این برنامه که در گروه سلامت اجتماعی شبکه رادیویی سلامت تولید می شود، گفت: ما در این برنامه، شبیه سازی یک گروه درمانی را داریم یعنی یک گروه و یک درمانگر داریم که افراد در این گروه داستان زندگی خود را بازگو می کنند و مخاطب از خلال پرسش ها و جواب هایی که بین درمانگر و گروه رد و بدل می شود، پیام را دریافت می کند.

وی همچنین درباره نام برنامه نیز توضیح داد: سایه در روانشناسی یونگ بخش تاریک شخصیت هر انسانی است و به نوعی باکتری شخصیت محسوب می شود و نام این برنامه هم از این مفهوم وام گرفته شده است. گروه هدف برنامه «سایه ها» معتادانی هستند که موفق به ترک نشده اند و خانواده هایی که نوجوان، جوان یا فرد معتاد دارند.

افراد حاضر در برنامه سال ها درگیر اعتیاد بوده اند

این تهیه کننده با اشاره به اینکه برای واقعی بودن مشاوره ها به سراغ افرادی که خودشان درگیر اعتیاد بوده اند، می روند، بیان کرد: افرادی که در این برنامه حضور دارند، سال ها درگیر اعتیاد بوده اند و در حال حاضر پاک هستند و به همین دلیل هم انتخاب و گزینش این افراد و دعوت به برنامه کار بسیار مشکلی است.

وی در پایان گفت: ما در این برنامه یک فضای تعاملی شکل داده تا شنونده ها سوالات شان را با کارشناس برنامه مطرح و پاسخ های درست را دریافت کنند. البته در این برنامه مراقب هستیم تا این پیام منتقل نشود که ترک کردن کار ساده و آسانی است. تمام افرادی که در برنامه حضور پیدا می کنند، بهترین سال های عمرشان را از دست دادند و سوال های برنامه بر اساس شرح حال زندگی آنها و موضوع انتخاب شده، طراحی و در ساختار تعاملی میان بهبود یافته ها و درمانگر ضبط و پخش می شود.

علی سلجوقیان کارشناس برنامه «سایه ها» است که شب های جمعه ساعت ۲۲ به مدت ۶۰ دقیقه از موج اف ام ردیف ۱۰۲ مگاهرتز روی آنتن رادیو سلامت می رود.