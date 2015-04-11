وحشت آل سعود از به قدرت رسیدن گروه های مقاومت در منطقه

حجت الاسلام هادی میرزایی در گفتگو با خبرنگار مهر جلوگیری از به قدرت رسیدن یک گروه مقاومت مردمی همچون حزب الله لبنان را از اهم اهداف آل سعود از حمله به یمن ذکر کرد و اظهارداشت: عربستان سعودی در مورد گروه انصارالله نمی خواهد که این گروه تبدیل به گروهی همچون حزب الله لبنان شود. از آنجایی که در لبنان حزب الله کشور را کنترل می کند لذا عربستان نمی خواهد که چنین وضعیتی در یمن تکرار شود و انصارالله به قدرت برسند.

امام جمعه شهرستان پارسیان با اشاره به برخوردهای دوگانه کشورهای غربی و مرتجعان عرب در مواجهه با مسائل منطقه ای خاطرنشان کرد: هیچ یک از کشورهای غربی در جریان حمله متجاوزانه آل سعود به یمن به بهانه حمایت از منصورهادی رئیس جمهور یمن دخالت نکردند در صورتی که این کشورها در جریان حمایت روسیه از رئیس جمهور اوکراین، دخالت کردند.

وی گفت: آل سعود باتوجیه اینکه مردم یمن، خواهان رئیس جمهور کشورشان هستند اقدام به تجاوز گرفت و سؤال اینجاست که اگر دولت و ملت یمن، رئیس جمهورشان را می خواهند چرا منصورهادی فراری است؟

به گفته وی، مردم سوریه و ارتش این کشور بالاترین مقبولیت را در نزد مردم سوریه دارد اما کشورهای غربی همه متحد شدند تا بشار اسد را کنار بزنند و این نیز نمونه بارز دیگری از برخوردهای دوگانه غربی هاست.

حجت الاسلام میرزایی، تسلط امریکا و اسرائیل را عامل بی خاصیتی نهادهای بین المللی دانست و ابرازداشت: کشوری مثل عربستان که با چند تماس تلفنی، تجاوزی را به صورت غیرقانونی علیه خاک یمن آغاز می کند و آمریکا و اسرائیل از وی پشتیبانی می کنند و نقش اساسی را این دو ایفا می کند نشانه بی خاصیتی نهادهای بین المللی است چرا که هیچ کشوری حق ندارد بدون مجوز جامعه بین الملل به خاک کشور دیگر یورش ببرد.

امام جمعه پارسیان در پایان با اشاره به راهکار حل بحران و مشکلات یمن ، انجام مذاکره و گفتگوهای سیاسی و حضور جدی نمایندگان سازمان بین الملل و نقش آفرین برخی کشورها به خصوص ایران اسلامی را تنها راه حل مشکل یمن و آل سعود دانست.