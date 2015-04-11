آگهی تبریک عجیب یک پدر برای دختر ورزشکار

مجله مهر: نشریه محلی فرهنگ ملایر در آخرین شماره خود یک آگهی جالب توجه منتشر کرد که در این آگهی یک پدر از فرزند ورزشکار خود تقدیر کرده است. در متن این آگهی آمده است: «در ساعات اولیه روز یکشنبه ۱۱ فروردین ماه همسر و دختر ۲۰ ساله ام در پارک سیفیه ملایر در حال ورزش و پیاده روی بودند که یکی از اقوام با سلاح سرد به آنها حمله ور و همسرم را زخمی می کند. دخترم که ورزشکار کبدی کار است، بلافاصله با شجاعت، غیرت و سرعت فوق العاده ای با فرد خاطی درگیر شده و پس از خلع سلاح و وارد کردن چند ضربه کاری وی را از محل متواری می نماید. لذا وظیفه می دانم با افتخار بدینوسیله از شهامت و غیرت تحسین برانگیز فرزند عزیزم سرکار خانم غزل خانجانی تقدیر و تشکر نمایم.»