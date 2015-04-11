به گزارش خبرگزاری مهر حسن روحانی رئیس جمهور با صدور پیامی، درگذشت والده محمدحسن ابوترابی فرد نایب رئیس مجلس شورای اسلامی را به وی تسلیت گفت.

متن این پیام به این شرح است:



بسم الله الرحمن الرحیم

انا لله و انا الیه راجعون

جناب حجت الاسلام و المسلمین محمد حسن ابوترابی فرد (دامت توفیقاته)

نایب رییس محترم مجلس شورای اسلامی



درگذشت والده مکرمه موجب تالم و تاثر خاطر گردید.



این بانوی پرهیزگار و متخلق به ارزشهای فاطمی با پرورش فرزندان صالح و مبارز، بویژه سید آزادگان مرحوم حجت الاسلام والمسلمین سید علی اکبر ابوترابی فرد، نمونه یک زن مسلمان و انقلابی بود.



اینجانب این سوگ را به جنابعالی و خاندان معزز ابوترابی فرد، تسلیت عرض نموده و از خداوند منان برای آن مرحومه رحمت واسعه و برای عموم بازماندگان محترم صبر و اجر مسالت دارم.



حسن روحانی

رییس جمهوری اسلامی ایران