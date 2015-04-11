محمدحسین نژادفلاح در گفتگو با خبرنگار مهر، ضمن پرداختن به دلایل جوسازی عربستانی‌ها بعد از باخت النصر به پرسپولیس، به دلایل حضور ۱۰۰ هزار تماشاگر در ورزشگاه آزادی اشاره کرد و این حضور را غیرمنتظره و شوکه کننده دانست. وی همچنین با بیان اینکه برانکو ایوانکوویچ درباره حسین عبدی تصمیم می‌گیرد، تاکیدکرد: با توجه به اینکه باشگاه پرسپولیس پیشکسوتان زیادی دارد، دلیل ندارد برای برانکو و دستیارانش تک گزینه‌ای عمل کنیم. مشروح گفتگوی مهر با نژاد فلاح در زیر می‌آید:

* النصری‌ها ورزش را به سیاست گره زدند

قائم مقام باشگاه پرسپولیس ابتدا در خصوص جوسازی باشگاه النصر بعد از این بازی، اظهار کرد: آنها مسائل سیاسی را به مسائل ورزشی گره زده‌اند. ما اصلا آنچه که النصری‌ها می‌گویند را احساس نکردیم. عالی‌ترین مقام سفارت عربستان در ایران با همراهانش در جایگاه ویژه حضور داشت ولی هیچ کدام آن فضایی را که النصری‌ها می‌گویند، احساس نکردند. آنچه که در زمین مسابقه رخ داده بود، طبیعی بود ولی خارج از زمین هیچ مسئله‌ای رخ نداد.

* با عربستانی‌ها عکس یادگاری گرفتیم

نژادفلاح خاطرنشان کرد: بعد از پایان بازی با عربستانی‌ها عکس‌های زیادی گرفتیم. حتی آنها می‌خواستند مطمئن شوند که عکسهایشان خوب افتاده، چندبار عکس گرفتند! من حتی کارت ویزیتم را به آنها دادم. در مجموع فضا مساعد بود.

* به النصری‌ها می‌گویند اینطور رفتار کنند

وی در ادامه تاکید کرد: همانطور که گفتم خارج از زمین هیچ مسئله‌ای رخ نداد. وقتی مسائل سیاسی را به ورزش گره می‌زنند، همین می‌شود. به نظرم به النصری‌ها می‌گویند که اینطور رفتار کنند و این حرفها را بزنند. در هر صورت ما هم از این باشگاه به خاطر ادبیاتی که درباره هواداران ما استفاده کرده بود (تروریست ورزشی) شکایت خواهیم کرد.

* تشریح دلایل حضور پرتعداد تماشاگران

قائم مقام باشگاه پرسپولیس در پاسخ به این سئوال که چه عواملی باعث شد تا تماشاگران ورزشگاه آزادی را پرکنند، گفت: اول باید یک مقدمه در اینباره بگویم. هواداران پرسپولیس و مردم ایران خودشان بهتر از هر کس دیگر می‌‌دانند که چه موقع باید به صحنه بیایند؛ چه در عالم سیاست و چه در عالم ورزش. ما هم تمام توانمان را به کار بستیم تا ظرفیت‌های حضور هواداران را فعال کنیم.

* از حضور تماشاگران شوکه شدم

وی افزود: با این وجود پیش بینی دوستان این بود که حدود ۵۰ هزار نفر به ورزشگاه بیایند. خودم هم فکر می‌کردم نهایتا ۷۰ هزارنفر به ورزشگاه بیایند و وقتی دیدم که آزادی پر از تماشاگر است و حتی خیلی‌ها نتوانستند وارد ورزشگاه شوند، شوکه شدم. واقعا هواداران پرسپولیس بهتر از هر کس دیگر می‌دانند که وظیفه‌شان چیست.

* عربستانی‌ها از توافق هسته‌ای عصبانی هستند

قائم مقام پرسپولیس با برشمردن رایگان بودن تماشای مسابقه و حساسیت‌های سیاسی بین ایران و عربستان به عنوان دلایل دیگر پرتماشاگر بودن مسابقه، افزود: بعد از اینکه دنیا با ایران برای مسئله هسته‌ای سر میز مذاکره نشست و به نتیجه رسید، فقط دو کشور به شدت عصبانی بودند؛ رژیم اشغالگر قدس و عربستان.ما نمی‌خواهیم ورزش را به سیاست گره بزنیم ولی این دو کشور هر وقت منافع ملی ایران تامین می‌شود، عصبانی هستند. این نگاه هم باعث شد تا ورزشگاه برای بازی با النصر پر شود.

* حضور هواداران به معنای حمایت از برانکو بود

نژادفلاح همچنین تاکید کرد: این پیروزی متعلق به هواداران بود. من دست تک تک آنها را می‌بوسم. ما این برد را مدیون هواداران هستیم. ضمن اینکه آمدن برانکو ایوانکوویچ به عنوان سرمربی پرسپولیس هم دلیل دیگر استقبال تماشاگران بود. همه برانکو را به عنوان مربی بزرگی می‌شناسند و استقبال هواداران هم به معنای حمایت از این مربی بود.

* معلوم نیست دیدار با بنیادکار رایگان باشد

وی در پاسخ به این سئوال که «آیا احتمال دارد بازی با بنیادکار هم برای تماشاگران پرسپولیس رایگان اعلام شود یا خیر؟»، اظهار کرد: باید دید شرایط بازی و پرسپولیس در آن مقطع زمانی (۱۶ اردیبهشت) چگونه است. اگر صعود ما تا آن موقع قطعی شود، بازی با بنیادکار تشریفاتی خواهد بود و این مسئله در میزان حضور تماشاگران موثر خواهد بود. با این حال اگر به برد در بازی آخر در ورزشگاه آزادی نیاز داشته باشیم، هواداران خودشان متوجه می‌شوند که به عنوان یار دوازدهم باید در کنار تیم باشند.

* سید حسن خمینی از اعتماد به نفس طارمی تشکر کرد

نژادفلاح درباره دیدار پرسپولیسی‌ها با سید حسن خمینی هم گفت: همانطور که می‌دانید نوه امام (ره) فوتبال را دوست دارد. با توجه به همزمانی ولادت حضرت فاطمه (س) با ولادت حضرت امام خمینی (ره) این فرصت دست داد که از نزدیک در خدمت سید حسن خمینی باشیم. ایشان از اعتماد به نفس مهدی طارمی به خاطر نوع پنالتی به النصر تشکر کرد و خوشحال بود که پرسپولیس هوادارانش را خوشحال به خانه فرستاد. ما هم به عنوان یک کار ارزشی، پیراهن طارمی را به ایشان و آستان امام خمینی هدیه دادیم.

* وزیر تصمیم نهایی را درباره هیات مدیره پرسپولیس گرفته است

قائم مقام پرسپولیس درباره آخرین وضعیت انتخاب هیات مدیره پرسپولیس، تصریح کرد: با توجه به اینکه بعضی از دوستان از هیات مدیره پرسپولیس استعفا کرده بودند، نیاز به ترمیم هیات مدیره بود. آقای گودرزی و خادم تصمیم نهایی را درباره هیات مدیره پرسپولیس گرفته‌اند و به زودی ترکیب جدید اعلام خواهد شد.

* تصمیم درباره عبدی بر عهده برانکو است

وی در بخش دیگری از صحبت‌هایش درباره ناراحتی حسین عبدی و غیبتش در تمرینات پرسپولیس، تاکید کرد: تصمیم درباره عبدی بر عهده برانکو است. باید برانکو برگردد و درباره ایشان تصمیم بگیرد. در صحبتی که با برانکو داشتیم، مقرر شد دو دستیار ایرانی کنار ایشان باشد. حضور کریم باقری که قطعی شده است. ما برای عبدی هم اولویت قائل شدیم و پیشنهادش را به برانکو دادیم.

* دلیل ندارد تک گزینه‌ای رفتار کنیم

نژافلاح افزود: ولی نمی‌خواهیم طوری رفتار کنیم که سرمربی حق انتخاب مربی نداشته باشد. در واقع دلیل ندارد ما تک گزینه‌ای رفتار کنیم.

* برانکو بدون دستیار اول به ایران نمی‌آید

قائم مقام پرسپولیس درباره اینکه گفته می‌شود عبدی از اینکه دستیار اول پرسپولیس نیست، ناراحت شده است تصریح کرد: من از این موضوع خبر ندارم ولی باید بگویم یک مربی مثل برانکو بدون دستیار اول به ایران نمی‌آید.

* جدایی‌ام از پرسپولیس صحت ندارد

نژادفلاح در پایان در واکنش به این خبر که بعد از پایان لیگ و حضور قطعی هدایتی در پرسپولیس، از این تیم جدا خواهد شد گفت: همه دوستی من با حسین هدایتی را می‌دانند. خود من هدایتی را برای حضور در هیات مدیره پرسپولیس پیشنهاد دادم و برای همین این خبر را تکذیب می‌کنم. البته من تا روزی که در پرسپولیس هستم، هستم! سعی من این است تا روزی که هستم با تمام وجودم کار کنم.