ارائه تسهیلات ارزان از سوی سه نهاد متولی اردبیل به روستا نشینان

به گزارش خبرنگار مهر، احمد حاج علیزاده صبح شنبه در جلسه بررسی ابعاد اجرایی این طرح گفت: بر اساس تفام نامه مشترک بنیاد مسکن استان با جهاد کشاورزی و میراث فرهنگی این طرح اجرا خواهد شد.

وی افزود: در قالب این طرح علاوه بر تسهیلات ارزانی که جهت مقاوم سازی مسکن روستایی پرداخت می شد، میراث فرهنگی تسهیلاتی جهت فعال سازی صنایع دستی در روستاها و جهاد کشاورزی تسهیلاتی جهت فعال سازی زمینه های درآمد زایی با طرح های دامداری و کشاورزی پرداخت می کنند.

مدیر کل بنیاد مسکن معتقد است این طرح نگاه جامع نگری برای حمایت از معیشت روستایی دارد و در واقع حل مشکلات معیشتی از ابعاد مختلف را مورد توجه قرار داده است.

حاج علیزاده افزود: با اجرای این طرح متقاضی علاوه بر مقاوم سازی یا ساخت مسکن روستایی می تواند کارگاه کوچک صنایع دستی و یا واحد کوچک دامداری و ... دایر کند.

این مسئول تاکید کرد: این تفاهم نامه با هدف معرفی استان اردبیل به عنوان پایلوت توسعه روستایی و معرفی پتانسیل ها و توانمندی های بخش روستانشین آن است.

مدیر کل بنیاد مسکن استان با اشاره به اینکه میانگین جمعیت روستایی ۷.۵ درصد بیش از میانگین کشوری است اجرای این طرح را همراه با دستاوردهای مطلوب توصیف کرد.

به گفته حاجی علیزاده تفاهم نامه اولیه و برنامه ریزی مقدماتی طرح به اتمام رسیده و در سال جاری اجرای آن در دستور کار این سه دستگاه اجرایی قرار گرفته است.