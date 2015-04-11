آموزش ارتقای ایمنی در ۳۵ مدرسه اردبیل اجرا شد

عبدالحسین علی اکبری در گفتگو با خبرنگار مهر در تشریح برنامه های آموزشی حمل و نقل استان تاکید کرد: بخش مهمی از برنامه های آموزشی ویژه دانش آموزان و مدارس حاشیه راه ها است.

وی افزود: به دلیل افزایش ضریب ایمنی تردد دوره های آموزشی مختلف برگزار می شود و در عین حال اقلام آموزشی نیز توزیع می شود.

به گفته مدیر کل حمل و نقل و پایانه های استان سال گذشته دو هزار و ۲۳۰ دانش آموز در ۲۱۵ جلسه نظری و ۳۵ جلسه عملی مهمترین آموزه های ایمنی در تردد را فرا گرفتند.

علی اکبری یاد آور شد: در عین حال دو هزار و ۲۳۰ جلد کتابچه آموزش مقررات ایمنی عبور و مرور، هزار و ۸۷۰ عدد جامدادی و دو هزار و ۲۳۰ مداد و خودکار در بین دانش آموزان توزیع شده است.

وی با بیان اینکه ایمن سازی مدارس حاشیه راه ها به صورت فیزیکی از دیگر برنامه های این نهاد اجرایی است، اضافه کرد: به همین منظور سال گذشته ۹۴ متر مربع نوار لرزاننده، ۴۲ خط نوشته و ۱۶۲ متر مربع سرعت گیر مجازی اجرا شد.

مدیر کل حمل و نقل و پایانه های استان با یادآوری اینکه بخشی از آموزش ها نیز مربوط به رانندگان و موتور سواران است، تصریح کرد: ۱۶ همایش آموزشی برای موتور سواران، عابران پیاده و رانندگان ادوات کشاورزی در ۱۶ روستای حاشیه راه برگزار شده است.

علی اکبری تهیه ۱۶ تیزر تلویزیونی و پخش زیر نویس را از دیگر اقدامات آموزشی خواند و به ضرورت تداوم این برنامه ها در سال جاری تاکید کرد.