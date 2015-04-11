آغاز کورس بهاره در گنبدکاووس با حضور ۱۲۹ راس اسب

حکیم ایگدری در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص هفته نخست رقابت های سوارکاری کورس بهاره کشور در گنبدکاووس اظهار کرد: در رقابت های این هفته ۷۵ راس اسب از نژادهای ترکمن، دوخون و تروبرد داخلی در هفت دور ۱۰۰۰ متر به رقابت پرداختند.

وی با بیان توزیع دو تن و ۲۵۰ کیلوگرم خوراک به اسب های برتر، ادامه داد: جوایز نقدی به ارزش ۴۶۲ میلیون ریال به صاحبان اسب های اول تا سوم کورس های هفتگانه اختصاص یافت.

ایگدری در خصوص نتایج این هفته افزود: در کورس اول دلپسند، رومبا و آهوان و در کورس دوم آرت بوی، آگلین وهیاهو و در کورس سوم سون گل، ژریسان و لردستاربه ترتیب اول تا سوم شدند.

وی ادامه داد: در کورس چهارم ایلکای، یونیک استاروهایدان های و در کورس پنجم پاراکس، یادگارمرجانه و عسل بانو و در کورس ششم مجیک فلای، سابیرنا و جاناری و در کورس هفتم آوجی، آی تکه و قره گوز به عنوان اسب های برتر شناخته شدند.

۵۴ راس اسب در هفته دوم رقابتهای سوارکاری کورس بهاره کشور

ایگدری در خصوص هفته دوم رقابت های سوارکاری کورس بهاره کشور افزود: در رقابت های این هفته ۵۴ راس اسب از نژادهای ترکمن، دوخون و تروبرد داخلی در هفت دور ۱۰۰۰ متر با یکدیگر به رقابت پرداختند.

وی با تاکید بر توزیع دو تن و ۲۵۰ کیلوگرم خوراک دام بین اسب های برتر افزود: جوایز نقدی به ارزش ۵۴۷ میلیون و ۵۰۰ هزار ریال به صاحبان اسب های اول تا سوم کورس های هفتگانه پرداخت شد.

ایگدری در خصوص نتایج هفته دوم کورس بهاره گنبدکاوس افزود: در کورس اول گل بهار جاهد، آیدن شیر و دلبراوچ قوئی و در کورس دوم الچی بای، امرهان و اسپیدهیرو و در کورس سوم بای بای، نوادا و اسکاتلند به ترتیب اول تا سوم شدند.

وی ادامه داد: در کورس چهارم گل مژگان، ماه نظر و تندرشکن در کورس پنجم سهیلی، اوهایو و آناباهج در کورس ششم بلک بوگاتی، گلدبرتولین وبهنازگل در کورس هفتم بلوگا، فوندا و پلاوچی به ترتیب مقام اول تا سوم را کسب کردند.

ایگدری گفت: در این هفته از مسابقات جمع پیش بینی سه پره ۲۵۵ میلیون و ۴۹۰ هزار ریال بود که بین ۱۶۲ نفر از کسانی که ۲۴ امتیاز کسب کرده بودند، تقسیم شد.

وی ادامه داد: مبلغ ۹۳۱ میلیون و ۱۹۰ هزار ریال برای پنج پره پیش بینی شده بود که به ۲۱۶ نفر با پیش بینی درست مسابقات، ۴۰ امتیاز اهدا شد.