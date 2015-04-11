به گزارش خبرگزاری مهر، علیرضا رضایی سخنگوی فدراسیون و مدیر فنی تیمهای ملی کشتی آزاد با حضور در این نشست گفت: تیم ما به لحاظ آمادگی در شرایط مطلوبی قرار دارد، دو تیم در این مسابقات شرکت دادیم که یک تیم با تجربه و تیم دیگر نیز جوانان شایسته ای هستند که در این یکسال گذشته خودشان را با نفرات با تجربه تنظیم کرده اند.

وی ادامه داد: تمام سعی ما این است که به این نفرات جوان بهای لازم را بدهیم تا در کنار نفرات با تجربه بتوانند رشد و پیشرفت خوبی داشته باشند و در آینده بتوانند جای آن ها را در تیم بگیرند.

نایب قهرمان المپیک در مورد جام جهانی ۲۰۱۵ آمریکا تصریح کرد: جام جهانی جزو مسابقات مهمی است که ما می توانیم کشتی گیران خود را در مقابل کشتی گیران مطرحی از کشورهای روسیه، آمریکا، بلاروس، ترکیه و تمامی تیم های شرکت کننده تست کنیم.

وی ادامه داد: این مسابقات یک فرصت در اختیار ما می گذارد تا نفرات خود بین مسابقات جهانی سال گذشته تا مسابقات جهانی سال پیش رو آزمایش کنیم. ما با جدیت به این مسابقات نگاه می کنیم، چون اهمیت دادن به این رقابتها باعث تقویت بیشتر کشتی در سطح جهان خواهد شد.

مدیر تیمهای ملی کشتی آزاد گفت: از استقبال هموطنان ایرانی از مسابقات و تیم ملی کشتی آزاد خوشحالیم و از بابت مهمان نوازی سال گذشته از آنها تشکر می کنم. امیدوارم در مسابقات جام جهانی امسال نیز حمایت‌های لازم را از تیم ایران بعمل آورند تا ما ضمن کسب بهترین نتیجه، دوباره باعث افتخار همه ایرانیان شویم.

رضایی در مورد حضور چهره‌های جوان در ترکیب تیم ملی افزود: ما جوانان بسیار خوبی داریم که تعدادی از آنها در تیم ملی حضور دارند و تعدادی نیز در ایران تمرین می کنند تا در سالهای آینده جایگزین کشتی گیران فعلی شوند. مطمئن باشید اگر مشکلاتی همچون مصدومیت برای آنها پیش نیاید در آینده حرفهای زیادی از آنها خواهیم شنید و می توانیم این جوانان را بر سکوهای افتخار ببینیم.