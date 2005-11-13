رايس با هدف پيشبرد روند صلح خاورميانه وارد تل آويو شد

به گزارش خبرگزاري "مهر" به نقل از خبرگزاري فرانسه، رايس وزير خارجه آمريكا در ادامه سفر دوره اي خود به خاور ميانه عصر امروز از جده وارد فرودگاه بن گوريون در تل آويو شد.

هدف وزير خارجه آمريكا از اين سفر پيشبرد روند صلح بين فلسطيني ها و اسرائيلي ها عنوان شد.

رايس در كنفرانس مطبوعاتي كه پيش از ترك فرودگاه جده برگزارشد عنوان كرد حل و فصل مناقشات فلسطيني اسرائيلي يكي از اولويت هاي ما است . وي همچنين افزود: زماني كه دولت دمكراتيك فلسطين با صلح و سازش در كنار اسرائيل زندگي كند، خاور ميانه به مكان مناسبي تبديل مي شود.

انتظار مي رود كه رايس روز دوشنبه با آريل شارون نخست وزير رژيم صهيونيستي و ابومازن رئيس تشكيلات خودگردان فلسطين در رام الله ديدار كند.

در خلال مذاكراتي كه امروز بين كاندوليزا رايس با مقامات عربستاني در جده انجام شد، رياض و واشنگتن بر تقويت همكاري هاي دوطرف براي مبارزه با تروريسم و همچنين بر افزايش اين همكاري ها نسبت به دو پرونده عراق و خاورميانه تاكيد كردند.