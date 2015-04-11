به گزارش خبرنگار مهر؛ حسین سلاح‌ورزی صبح شنبه در دیدار هیئت‌نمایندگان اتاق خرم‌آباد با رئیس کل دادگستری با تقدیر از حمایت و ابتکار‌ عمل رییس‌کل دادگستری لرستان در حمایت از صنایع و سرمایه‌گذاری استان گفت: اگر حمایت‌های دستگاه قضایی استان نبود، به طور قطع بسیاری از واحدهای اقتصادی لرستان با مشکلاتی مواجه بودند.

سلاح ورزی با اشاره به جلسات متعددی که کمیته‌حمایت قضایی از تولید و سرمایه‌گذاری در خصوص مشکلات واحدهای تولیدی استان برگزار کرده است، اظهار داشت: حمایت‌های دستگاه قضایی استان، افق روشنی برای فعالان اقتصادی ترسیم می‌کند.

وی به سیر تشکیل کمیته حمایت قضایی از تولید و سرمایه‌گذاری در لرستان اشاره کرد و یادآور شد: این کمیته با دستور رئیس‌کل دادگستری استان تشکیل شد که هم‌اکنون بزرگان کشور از آن به عنوان الگویی موفق در کشور یاد می‌کنند.

سلاح‌ورزی با بیان اینکه اتاق‌های سایر استان‌ها خواهان کسب تجربیات کمیته‌ حمایت قضایی از تولید و سرمایه‌گذاری در لرستان هستند، افزود: با تشکیل جلسات مستمر و شناسایی نقاط قوت و ضعف، به دنبال آن هستیم که لرستان را به شاخص‌های اقتصاد کلان کشور برسانیم.

وی گفت: اگر در هر جلسه‌ کمیته‌ی حمایت قضایی از سرمایه‌گذاری لرستان تنها یک مشکل از یک واحد تولیدی رفع شده باشد، در طول این مدت قدم‌های خیلی خوبی برداشته شده است.

رئیس پارلمان بخش خصوصی لرستان در ادامه‌ی سخنان خود با بیان اینکه مجموعه‌ مدیریت ارشد استان بر این باورند که بایستی از سرمایه‌گذاران و سرمایه‌گذاری واقعی و مشروع حمایت شود، ادامه داد: متأسفانه این موضوع هنوز در نهادهای اجرایی استان نهادینه نشده است و در بعضی موارد مشاهده می‌شود دستگاه‌هایی که وظیفه‌شان جذب سرمایه‌گذاری است، خلاف جهت آن عمل می‌کنند و باعث فرار سرمایه‌گذاران می‌شوند.

سلاح‌ورزی بر تکریم سرمایه‌گذاران توسط دستگاه‌های اجرایی لرستان تأکید کرد و یادآور شد: در سال جدید اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خرم‌آباد با برنامه‌های مؤثری که در دستور کار قرار داده، در جذب سرمایه‌گذار داخلی و خارجی موفقیت چشمگیرتری خواهد داشت.