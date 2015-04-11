مدرسه علمیه شهرستان سربیشه افتتاح شد

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت‌الاسلام فرجام - مدیر حوزه علمیه خراسان در این مراسم ضمن تبریك ولادت حضرت فاطمه(س) با اشاره به علمای این خطه كه در تعمیق باورهای دینی مردم نقش داشته اند، گفت: نشاط طلبه در خدمت به دین و تعمیق و ترویج آموزه های دینی بسیار مفید است.

وی با بیان اینكه نقش روحانی در یك منطقه راهبردی است، با اشاره به آیه ۴۶ سوره انفال كه می فرماید: «وَأَطِیعُواْ اللّهَ وَرَسُولَهُ وَلاَ تَنَازَعُواْ فَتَفْشَلُواْ وَتَذْهَبَ رِیحُكُمْ وَاصْبِرُواْ إِنَّ اللّهَ مَعَ الصَّابِرِینَ»، گفت: در این آیه به سه ركن در یك جامعه اشاره شده كه اولین آن انسجام و اتحاد یك ملت است و دوم وجود افرادی مصمم و ایستاده و با صلابت كه این امر هم مبتنی بر ایمان می باشد.

مدیر حوزه علمیه خراسان در همین رابطه به آیه ۶۶ سوره مباركه انفال كه می‌فرماید: «الآنَ خَفَّفَ اللّهُ عَنكُمْ وَعَلِمَ أَنَّ فِیكُمْ ضَعْفًا فَإِن یكُن مِّنكُم مِّئَةٌ صَابِرَةٌ یغْلِبُواْ مِئَتَینِ وَإِن یكُن مِّنكُمْ أَلْفٌ یغْلِبُواْ أَلْفَینِ بِإِذْنِ اللّهِ وَاللّهُ مَعَ الصَّابِرِینَ» اشاره كرد و ابراز داشت: بنابراین، داشتن ایمان و اعتقاد قوی همانند قدرت یك نفر به ده تن است؛ یعنی به طور مثال مجموعه نیروهای باورمند به ثقلین یعنی قرآن و اهل بیت (علیهم السلام) مانند ملت ایران، عراق، ‌سوریه،‌ لبنان،‌ تاجیكستان، افغانستان و... باید نبض مركز دنیا را در اختیار قرار گیرند زیرا قدرتشان یك نفر به ده نفر محسوب می شود.

وی افزود: ركن سوم آیه مدنظر نیز رهبری است. همانطور كه مرحوم میرزای شیرازی در مورد فتوای تحریم تنباكو و یا امام خمینی(ره) در انقلاب اسلامی جامعه را مدیریت كرده و از توان و ظرفیت مردمی استفاده كردند.

حجت‌الاسلام فرجام با بیان اینكه فلسفه ایجاد مدارس علمیه این است كه باورهای ایمانی و اعتقادی اجتماع را نگه داشته و یاور رهبری در هدایت و راهنمایی امت باشند، گفت: مردم ایران بسیار نجیب و فوق العاده بوده و هستند و در این جامعه كه گویش ها، قبایل و ... مختلف وجود دارد، اعتقاد دینی استوار است و به همین جهت حوزویان باید ایثار كرده و به مسئولیت خود عمل كنیم.

وی افزود: خُلق و خوی این مردم در كشورهای همسایه كه در گذشته جزوی از این سرزمین بوده اند نیز مشاهده می شود.

مدیر حوزه علمیه خراسان یادآورشد: اگر مردم، ایثارگری، تلاش و انجام مسئولیت حوزویان را ببینند، آنان نیز همینگونه خواهند بود و حتی فرزندان خود را برای ورود به حوزه علمیه تشویق خواهند كرد.

وی با اشاره به آیه « وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِینفِرُواْ كَآفَّةً فَلَوْلاَ نَفَرَ مِن كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَآئِفَةٌ لِّیتَفَقَّهُواْ فِی الدِّینِ وَلِینذِرُواْ قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُواْ إِلَیهِمْ لَعَلَّهُمْ یحْذَرُونَ(توبه/۱۲۲)» و نیز حدیث «إِنَّ العُلَماءَ وَرَثَةُ الأنبِیاءِ»، گفت: مسئولیت پشتیبانی از دین مردم، وظیفه ای است كه خداوند بر دوش طلاب علوم دینی گذاشته كه باید نسبت به انجام آن اهتمام ورزند.

گفتنی است، این مدرسه با حضور امام جمعه، فرماندار، مسئولان اداری، روحانیون، طلاب و تعدادی از مردم شهرستان سربیشه توسط حجت‌الاسلام والمسلمین فرجام افتتاح شد.