اعلام اسامی دو محصول آرایشی و بهداشتی تقلبی

به گزارش خبرگزاری مهر، مهندس محمد هاشمی گفت: این محصولات جعلی، قاچاق و تقلبی هستند.

وی به اسامی شرکت ها و محصولات فاقد مجوزهای بهداشتی مورد نظر اداه کل فرآورده های غذایی، آرایشی و بهداشتی سازمان غذا و دارو اشاره کرد و گفت: انواع فرآورده های کودک شامل شامپو، صابون و... با نام تجاری JAHNSON'S BABY و انواع ژل و کرم و...، با نام تجاری CLEAN & CLEAR محصولاتی هستند که سازمان غذا و دارو آنها را غیر مجاز اعلام کرده است.

هاشمی با بیان اینکه اعلام اسامی متخلفین در راستای تاکیدات ریاست سازمان غذا و دارو مبنی بر تشدید نظارت در سطح عرضه محصولات صورت می پذیرد، به مردم اطمینان داد این دستور با جدیت توسط بازرسان سازمان غذا و دارو پیگیری می شود.

وی در پایان از هموطنان خواست در صورت مشاهده اقلام مذکور در سطح با اطلاع رسانی سریع، روابط عمومی سازمان غذا و دارو، معاونت های غذا و داروی دانشگاه های علوم پزشکی سراسر کشور و نیروی انتظامی را آگاه سازند تا عرضه اقدام قانونی لازم معمول گردد.