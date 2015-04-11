به گزارش خبرنگار مهر، تیم ملی کشتی آزاد ایران پس از حضور در مراسم وزن کشی باید راس ساعت ۲:۳۰ بامداد فردا یکشنبه در نخستیم دیدار به مصاف تیم بلاروس رفته و سپس ساعت ۶ بامداد نیز رودرروی ترکیه قرار گیرد.

طبق برنامه رقابتهای جام جهانی کشتی آزاد، حساس ترین دیدار تیم ملی ایران راس ساعت ۲۴ نیمه شب فردا (بامداد دوشنبه) در برابر تیم مدعی و قدرتمند آذربایجان خواهد بود.

در گروه بعدی رقابتهای جام جهانی کشتی آزاد نیز تیمهای روسیه، آمریکا، کوبا و مغولستان حضور دارند که با توجه به ترکیب تیم روسیه و غیبت بزرگان کشتی این کشور، تیم میزبان به احتمال فراوان به فینال خواهد رسید.

ملی پوشان ایران تاکنون چند جلسه تمرین سبک را در شهر لس آنجلس محل برگزاری رقابتهای جام جهانی پشت سر گذاشتند تا با آمادگی و انگیزه قابل قبولی از بامداد فردا به میدان بروند.

بر این اساس ترکیب تیم ملی کشتی آزاد ایران در جام جهانی آمریکا به شرح زیر است:

۵۷ کیلوگرم: حسن رحیمی و یونس سرمستی

۶۱ کیلوگرم: ایمان صادقی و بهنام احسان پور

۵ کیلوگرم: سید احمد محمدی و مسعود اسماعیل‌پور

۷۰ کیلوگرم: حسن یزدانی

۷۴ کیلوگرم: مرتضی رضایی قلعه و پیمان یاراحمدی

۸۶ کیلوگرم: میثم مصطفی جوکار و علیرضا کریمی

۹۷ کیلوگرم: رضا یزدانی و محمد حسین محمدیان

۱۲۵ کیلوگرم: کمیل قاسمی و پرویز هادی

سرمربی: رسول خادم

مربیان: محمد طلایی، رضا لایق ، علی اکبر دودانگه ، امیر توکلیان و حسین کریمی

مدیر فنی تیمهای ملی: علیرضا رضایی

پزشک تغذیه: رامین امیر ساسان

داور : عین الله محمدی

سرپرست: علی بیات