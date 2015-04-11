ساحل کارون توسط مردم و فعالان محیط زیست پاکسازی شد

به گزارش خبرنگار مهر، این گروه از فعالان زیست محیطی روز جمعه با حضور در میان جمعیت شرکت کننده در همایش بزرگ پیاده روی خانواده ضمن جمع آوری پسماند به امر فرهنگ سازی و تشویق مردم در جهت پاکسازی محیط زیست پرداختند.

مولود عباسی فعال محیط زیست که به عنوان راهنمای گروه در برنامه حضور داشت هدف از کار خودجوش و ارزشی خود و اعضای گروه را فرهنگ سازی و آموزش دفع صحیح زباله عنوان کرد و گفت: روز جمعه برنامه سوم انجمن حامیان محیط زیست خوزستان با محوریت پاکسازی ساحل کارون را پشت سر گذاشتیم و با توجه به حضور جمع کثیری از مردم در همایش پیاده روی خانواده با استقبال خوبی همراه بود.

عباسی ادامه داد: خوشبختانه همچون برنامه های قبلی، مردم از حرکت نمادین ما استقبال کردند و با درخواست کیسه زباله همگام با اعضای انجمن به جمع آوری پسماند پرداختند. این استقبال نوید روزهای خوبی برای اهواز و پس از آن استان خوزستان دارد و امیدواریم این فرهنگ هر چه سریعتر در میان مردم نهادینه شود.

انجمن حامیان محیط زیست خوزستان یک سازمان مردم نهاد و خودجوش است که روزهای پایانی ثبت و دریافت مجوز خود را پیش رو دارد و هم اکنون در حال عضو گیری است.

رودخانه کارون تنها رود ایران است که به آبهای بین المللی و اقیانوس راه دارد. طول این رودخانه ۹۵۰ کیلومتر است و سرچشمه اصلی رود کارون، آب کاج از زردکوه بختیاری در رشته کوه زاگرس است که با ورود به شوشتر در خوزستان به دو شاخه گرگر و شطیط تقسیم می شود ولی دوباره در جنوب شوشتر به هم متصل شده و سپس رود دز در شمال اهواز به این رودخانه ملحق می شود. علاوه بر این، رود کارون با ورود به خرمشهر، دوشاخه شده و یکی از شاخه ها به اروندرود در مرز ایران و عراق می ریزد و دیگری با ادامه مسیر به خلیج فارس می پیوندد.

همچنین رودخانه کارون، تنها رودخانه ایران است که بخشی از آن قابل کشتیرانی است. بدین معنی که آن قسمت از این رودخانه که بین بند قیر و خرمشهر واقع شده و شامل مجموعه آب رودخانه های کارون و دز است، قابل کشتیرانی است و طول این مسیر به طور تقریبی به ۱۹۰ کیلومتر می رسد.