آغاز بازدید هیئت رسانه ای آذربایجان از جاذبه های مازندران

به گزارش خبرنگار مهر، سفر پنج روزه هیئت رسانه ای جمهوری آذربایجان از جمعه شب شروع شد و قرار است این هیئت از بخش های مختلف، تاریخی، فرهنگی، اقتصادی تولیدی مازندران بازدید کند و این هیئت صبح شنبه از جاذبه های شهرستان رامسر بازدید کردند و سپس به شهرستان تنکابن می روند.

احمد مظفری دبیر شورای اطلاع رسانی مازندران صبح شنبه در حاشیه این سفر با بیان اینکه این سفر از امروز تا ۲۵ فروردین ماه انجام می شود، تهیه گزارش های خبری و تصویری برای معرفی جاذبه های استان، واحدهای تولیدی، اماکن تفریحی و تاریخی را از جمله اهداف بیان کرد.

وی گفت: بازدید از کارخانجاتی نظیر گل میوه مازند نوشهر، مراکز خرید بابلسر، شرکت سها جیسا، لوله و پرفیل جویبار، مسجد تاریخی فرح آباد و غیره از جمله برنامه های این هیئت رسانه ای است.

وی عنوان کرد: نشست با استاندار مازندران، اتاق بازرگانی، صدا و سیما و بازدید از سد شهید رجایی، دشت ناز ساری، منطقه ویژه اقتصادی بندر امیرآباد، باغ تاریخی عباس آباد از دیگر برنامه های سفر هیئت رسانه ای است.

به گزارش مهر، بازدید این هیئت رسانه ای از غرب استان شروع شد و قرار است از مناطق مختلف رامسر و تنکابن بازدید کنند و در این هیئت، خبرنگار و فيلمبردار شبكه تلويزيونی آپاتی وی، خبرنگار و فيلمبردار شبكه تلويويزنی اجتماعی، خبرنگار شبكه تلويزيونی آتی وی، خبرنگار روزنامه ينی مساوات، خبرنگار خبرگزاري نووستی آذربايجان، خبرنگار خبرگزاری ترند و خبرنگار خبرگزاری رپورت حضور دارند.