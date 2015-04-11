درخواست بسیج دانشجویی از وزارت کشور برای تجمع مقابل سفارت عربستان

به گزارش مهر، ،بسیج دانشجویی دانشگاه تهران و دانشگاه امام صادق(ع) طی نامه ای به وزارت کشور خواستار صدور مجوز جهت تجمع اعتراضی مقابل سفارت عربستان شدند.

متن این نامه به شرح ذیل است:

«سعودی‌ها بدعت بدی گذاشتند در این منطقه و البتّه خطا کردند، اشتباه کردند. کاری که امروز دولت سعودی در یمن دارد انجام می دهد، عیناً همان کاری است که صهیونیست‌ها در غزّه انجام دادند «.

مقام معظم رهبری

«وزارت محترم کشور جمهوری اسلامی ایران

سلام علیکم

همانگونه که مستحضر هستید بسیج دانشجویی دانشگاه تهران قصد داشت تا در تاریخ ۱۸ فروردین سال جاری تجمعی از دانشجویان و مردم را به جهت محکومیت جنایت دولت سفاک سعودی در برابر سفارت آن کشور برگزار نماید.

متاسفانه محافظه کاری دستگاه های اجرایی به جهت آنکه مبادا خدایی نکرده مسئولین سعودی حج برای هموطنان ما مشکلی بوجود آورند سبب شد تا مجوز این برنامه توسط وزارت فخیمه خارجه که گویا این روزها کل سپهر سیاست خارجی را در تعامل با آمریکا می داند لغو شود.

اینکه یکی از دلایل تاسیس وزارت خارجه در کشور های گوناگون حفاظت از اتباعشان در سایر کشورها است و وزارت خارجه ما متاسفانه تا آن حد منفعل است که از ترس آنکه سعودی ها به خود جرات بدهند تا مزاحمتی ایجاد کنند مجوز برنامه ای را لغو می کند موضوعی نیست که در اینجا بتوان به آن پرداخت.

منتها برفرض متقن بودن چنین دلیلی باید خاطر نشان کرد که در تاریخ ۲۷ اسفند ماه سال ۱۳۹۳ موضوعی رخ داده- و متاسفانه باز هم به جهت محافظه کاری وزارت خارجه تا روز ۱۸ فروردین علنی نشد -که بهانه های واهی را از دست وزارت خارجه برای لغو مجوز خواهد گرفت.تعرض به دو جوان ایرانی در فرودگاه جده نشان داد که این سعودی ها هستند که اتفاقا سیاست خارجه ای وقیحانه را در پیش گرفته اند و وزارت خارجه ما متاسفانه گویا مصمم است تا به هر شکل و عنوانی با کوتاه آمدن در برابر آنها عزت مسلمین و کرامت ایرانی را لگدمال کند.

وقایع اتفاق افتاده در چند روز اخیر ما را مصمم ساخت تا بار دیگر با برگزاری تجمعی از دانشجویان و ملت انقلابی در برابر سفارت سعودی لااقل ابراز انزجار شدید خود را از سیاست های منطقه ای این رژیم سفاک و هم چنین تعرض به دوجوان ایرانی اعلام داریم.

لذا بسیج دانشجویی دانشگاه تهران با همراهی بسیج دانشجویی دانشگاه امام صادق(ع) مجددا از وزارت کشور درخواست دارد تا با صدور مجوزی در تاریخ دوشنبه شنبه ۲۵ فروردین ساعت ۱۷ عزت از دست رفته ملت ایران را که متاسفانه تا به حال در راستای بازپس گیری آن فقط به مصاحبه ها اکتفا شده است را دوباره احیا کند، همچنین در جهت آرمان اصلی امام عزیز که همانا دفاع از مستضعفین و مظلومان است در ام القرای جهان اسلام عکس العملی مناسب انجام گیرد .

ومن الله التوفیق