عباس حاج رسولیها در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: با توجه به اینکه اکثر شهرک هایی که برای مشاغل مختلف در نظر گرفتیم خارج از محدوده شهری است و از آنجائیکه عمده زمین های اطراف شهر کشاورزی است بنابراین در خرید زمین و جانمایی باید با احتیاط بیشتر رفتار کرد.

وی با بیان اینکه طرح ساماندهی پرنده فروشی‌ها و طرح ساخت شهرک طلا به سازمان میوه و تره بار برای جانمایی و خرید زمین واگذار شده است، ادامه داد: از زمان طرح ساماندهی پرنده فروشی ها در شورا، در ابتدا ۵۰ هزار متر مربع زمین در جوار رودخانه در نظر گرفته شد که به دلیل زیر بار نرفتن مالکین برای فروش این طرح معوق ماند.

عضو شورای اسلامی شهر اصفهان خاطرنشان کرد: طرح ساماندهی پرنده فروشی ها هنوز به صورت مصوبه در شورا در نیامده است و تنها در حد یک تکلیف بوده است.

وی با بیان اینکه همچنان مکانی دیگر برای پرنده فروشی در حوالی دولت آباد در نظر گرفته شد اما بار دیگر موفق به انتقال نشدیم، گفت: در حال حاضر جانمایی برای طرح ساماندهی پرنده فروشی ها در نظر گرفته نشده است.

حاج رسولیها نیز در ارتباط با شهرک سلامت بیان داشت: در این خصوص نیز سازمان میوه و تره بار در حال پیگیری زمینی در اطراف فرودگاه اصفهان است که هنوز قطعی نشده است.

وی گفت: از چهار شهرک سلامت هم که در شورای اول به تصویب رسید هم اکنون یک شهرک تکمیل شده است.

عضو شورای اسلامی شهر اصفهان در خصوص روند کند شهرک سازی در اصفهان برای مشاغل مختلف اعلام کرد: تهیه زمین و جانمایی برای شهرک ها در اصفهان به سختی انجام می گیرد و زمین قابل احداث به سختی فراهم می شود.

وی گفت: ساخت شهرک امیر کبیر که بیشترین اشتغال های دانش بنیان در آن قرار دارد موفق ترین شهر ک در استان طی سال های اخیر بوده است.

حاج رسولی ها ادامه داد: همچنین توسعه بازار میوه و تره بار در همان محل قدیمی با احداث سردخانه هایی از دیگر اقدامات موفق در این حوزه بوده است.

وی بیان داشت: شهرکی نیز برای واحدهای کارگاهی کوچک از جمله در و پنجره سازی ها، صاف کاری ها کنار پالایشگاه اصفهان در نظر گرفته شده است که در ساخت این شهرک نیز موفق بودیم.